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OSB Başkanı Nursaçan, çalışmaları inceledi 

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bölge güvenliği ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

OSB Başkanı Nursaçan, çalışmaları inceledi 

Bölge güvenliğini artırmak için Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve keşiflerin ardından 198 adet güvenlik kamerasının 38 noktaya yerleştirildiğini ve 9 noktaya plaka tanıma sistemi kurulduğunu belirten Başkan Nursaçan, “İzleme merkezi OSB Karakolu olacak şekilde planlanan kameralar ile OSB’deki bütün iş yerleri güvence altına alındı.



Kameralar kötü niyetli bir kişi veya aracın hiçbir kaçış noktası kalmayacak şekilde yerleştirildi. Ayrıca, bölgemizin araç girişi olan tüm giriş noktalarına Plaka Tanıma Sistemi kuruldu. Plaka Tanımlama Sistemi ile de OSB’ye giriş-çıkış yapan araçların plakaları kaydedilmesine olanak sağlandı. Bölgemiz giriş ve çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi ile herhangi bir suça karışmış, aranan ve takipte olan araçlar tespit edilip, emniyet mensuplarına en kısa sürede bilgi verilerek, gerekli müdahalelerin yapılması sağlanacak.



Sistem POLNET (polis network ağı) ile uyumlu olup, aranan araç girişinde POLNETE alarm vermekte ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Bölgemizde yaşanabilecek her türlü sıkıntının MOBESE kamera sistemi ile daha erken çözüme kavuşması ve bölgemizin daha huzurlu ve güvenli olması hedeflendi. Ayrıca, bölgemiz genelinde Çevresel Ses ve Anons Sistemi kurulmuş olup, OSB sınırları içerisinde yaklaşık 35 noktada 20 metrelik direklerden yayın yapılmaktadır. Fiber alt yapı kullanılarak çalışan sistemde gecikme olmaksızın daha net ses çıkışı sağlandı” ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi 
 

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