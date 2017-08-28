OSB Başkanı Nursaçan: Mesleki Teknik Eğitim ana meselemiz olmalı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Başkan Vekili Şeref Özdemir, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan’ın da hazır bulunduğu toplantıda; Okul Müdürü Durmuş Payas tarafından çalışma programı üzerinde detaylı bir sunum yapıldı.





Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan burada yaptığı konuşmada “Bilgi, üretimi ve hayatımızı kolaylaştırır, hatta nitelikli hale getirir. Karşılaştığımız zorlukların aşılmasına katkı sağlamakla kalmaz, getirdiği yeniliklerle bize zorluk çıkaran birçok meselenin aşılmasına da yardımcı olur. Bilginin üretildiği ve hayata aktarıldığı yerler ise eğitim kurumlarıdır” dedi.







Nursaçan, “Kayseri OSB Yönetimi bu anlayıştan hareketle; sanayimiz için önemli bir karara imza atmıştır. METEM adı altında daha önceki yıllarda kurulup eğitimin hizmetine verilen mesleki ve teknik eğitim kurumunu, daha verimli, daha kaliteli ve farklılığın elde edilmesi için ‘Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ne dönüştürmüştür” ifadesinde bulunarak şunları söyledi:







“En güzel yatırım insana yapılanıdır”

“Genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamanın, ekonomiye kaliteli ve vasıflı eleman yetiştirmenin önemi tartışılmazdır. Onların bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını kazandıran mesleki ve teknik eğitimin, ülkemizin geleceği için hiç ihmal edilemeyecek kadar önemli bir mesele olduğu kaçınılmaz bir hal almıştır.





Mesleki ve teknik eğitim, bizim ana meselemiz olmalıdır. Özel sektörün meslek eğitiminin tasarım sürecinden öğrenci istihdam edilene kadar işbirliği içinde ve tam bir ahenk içinde olmaları büyük önem arz etmektedir. Yani, insana yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğu anlayışından hareketle; sanayi için hayati bir kurum olan ‘Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ faaliyetine ayrı bir önem verilmektedir. Eğitim binaları, öğrenci yurdu, atölyeleri, laboratuvarları, spor kompleksleri ve diğer sosyal donatıları ile ülkemizin en modern fiziki imkân ve altyapısına sahip olan söz konusu ‘Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nin mesleki ve teknik eğitim-öğretim alanında öncü, örnek, farklı ve söz sahibi bir kurum haline getirilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede, sanayinin aranan/nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ile sanayicinin emanetine sahip çıkılmış olup, Kayseri sanayicisi artık, deneyimli bir okul yönetimi ve kadrosu ile kendi elemanını kendi tesislerinde yetiştirerek, daha nitelikli üretim için kalifiye eleman ihtiyacını bundan böyle bu eğitim kurumundan karşılayacaktır. Makine Teknolojisi, Metal teknolojisi, Elektrik - elektronik teknolojisi ve Mobilya ve İç Mekân Tasarımı gibi alanların yer aldığı Kolej’de; ihtiyaç durumuna göre önümüzdeki dönemlerde diğer alanların açılması da planlanmıştır.





Başarının adresi haline getirilecek olan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde geleceğin insanı yetiştirilecektir. Mesleki ve Teknik eğitim konularına göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’a, Kayseri sanayicileri olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Kayseri OSB’nin bu yeni hamlesinin milletimize/sanayicimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”





Öğrenci kayıtları sürüyor

Daha sonra, Kayseri OSB ve okul yönetici ve öğretmenleri, OSB’ne ait Güneş Enerji Santrali, Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Alanı, İtfaiye Müdürlüğü, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Parkını ziyaretten sonra, bir işletme ziyaretinde bulunarak, okul sanayi işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda yerine getirilmesi gereken konulara dair değerlendirmeler yaparak, işletmenin üretim bantlarında incelemelerde bulundu.









Devlet destekli olan ve halen öğrenci kayıtlarına devam edilen söz konusu Kolejde, öğrencilerden herhangi bir eğitim ücreti de alınmıyor.

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