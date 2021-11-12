OSB MALİ GENEL KURUL'DA TAHİR NURSAÇAN'A GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRISI
12 Kasım'da yapılan Mali Genel Kurul'da görevden mahkeme kararı ile uzaklaştırılan Nursaçan ve yönetiminin 2019 ve 2020 bilançosu ibra edildi.
Ayrıca Mahkeme kararı saklı kalmak şartıyla görevden el çektirilen yönetimin yeniden üç aylık süre sonunda dönebilmesi de mali genel kurulda oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
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