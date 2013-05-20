OSB Yönetim Seçimleri Yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 11'inci olağan genel kurulu Ommer Otel'de yapıldı. Genel Kurulda oy kullanan üyeler, OSB'nin yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi. Tek liste olarak yapılan seçimlerde mevcut başkan Ahmet Hasyüncü'nün listesi kazandı. Seçimlerden sonra Genel Kurul'da konuşan Hasyüncü, Kayseri OSB'nin üye sayısının bin 118 olduğunu ve bölgede 897 firmanın üretim yaptığını bildirdi. Hasyüncü, inşaat ve ruhsat aşamasında olan firmaların da olduğunu kaydederek, bunlarla beraber bölgedeki üretim yapan firma sayısının bin 200'lere ulaştığını vurguladı.

Hasyüncü konuşmasında, bölgede elektrik tüketiminin yıllık 1 milyar kilovatı geçtiğini, üyelerden, bölgenin termik santral yatırımı ile elektrik üretimi yapması konusunda yetki istedi. Yapılan oylama sonucunda yönetime bu konuda çalışma ve yatırım yapması için yetki verildi.

Seçimlerde, üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Ahmet Hasyüncü'nün verdiği tek liste yeni yönetim olarak belirlendi. Yönetim Kurulu, Ahmet Hasyüncü, Şükrü Boydak, Necmettin Baktır, Ercan Nalbantoğlu ve Mehmet Sarıalp'ten oluştu.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Mehmet Memnun, Veysel Özusta, Şahin Özbek, Ali Can Akkaş ve Tamer Andaç olurken, Denetim Kurulu üyeliklerine Erdoğan Aslan ve Mustafa Bakır getirildi. OSB Üst Yönetim Kurulu üyelerine de, Ahmet Hasyüncü, Macit Gül, Mahmut Hiçyılmaz, Mehmet Yayla ve Mustafa Çelik seçildi.