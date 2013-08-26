Osb'de Fabrikalar, Mercek Altında

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye’ye örnek olabilecek yenilikler yaptıklarını belirterek, ''Bölgemizde en fazla elektrik tüketen 150 firmamızı bir yıl içinde tek tek analiz ederek durumlarını rapor haline getirdik. Raporu kamuoyuyla da paylaşacağız'' dedi.
Kayseri OSB'deki çalışmalar ve yeni faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Hasyüncü, Yönetim olarak çalışmalarının başında enerji verimliliği ve enerji kaybının önlenmesinin geldiğini ifade ederek, ''Enerji verimliliği ve enerji kaybı ile ilgili yıllardır çalışmamız var. Trafoların yenilenmesiyle birlikte, bölgemizde 10 yıl içerisinde kayıp ve kaçak oranımızı yüzde 4’ten binde 4’lere getirmiş olduk ki, bölgemiz dünya genelinde en az kayıp ve kaçakların olduğu bölge durumuna geldi'' diye konuştu.
OSB Yönetimi olarak kurdukları Scada sistemiyle sanayicilerin anlık ne kadar enerji tükettiklerini görebildiklerini de ifade eden Hasyüncü, ''Firma sahipleri ya da yöneticileri de, giren ve çıkan elektriği kendilerine şifre vermek suretiyle an an bilgisayardan kontrol edebiliyorlar. Aynı zamanda bu Scada sistemimize ileriki dönemlerde doğalgazımızı bağlayacağız. Diğer taraftan da bölgemizin büyük olması nedeniyle su şebekelerimizde olduğu gibi Scada sistemine bağlı depolarda ne kadar su olduğunu, gerekirse diğer bir depodan da beslemek suretiyle sanayilerin en sağlıklı, kesintisiz su ihtiyacını da temin edeceğiz” şeklinde konuştu.
Hasyüncü, Scada sistemi sayesinde, elektrik enerjisinin kullanımını an be an takip edebildiklerini yine su kullanımını Scada sistemine bağladıklarını, Arıtma Tesisi'ni de bu sistem sayesinde her an kontrol edebildiklerini de bildirdi.
Çalışmalarına her gün yenilerini eklediklerini söyleyen Hasyüncü, “Diğer taraftan en yeni çalışmalarımızdan biri de enerjimizin hiç değilse bir kısmını kendi öz kaynaklarımızdan temin edebilir miyiz? Bunlarda nedir, mesela güneş enerjisi. Bölgemizin kendi tüketmiş olduğu, arıtmanın ve su pompalarının, idare binasının aydınlatmalarının tüketimini de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapıp, hem sanayicilerimize hem de yurt ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yine diğer bir projemiz de kendi kaynaklarımızdan santral kurarak sanayicimize en ucuz elektrik almasını temin edeceğiz” diye konuştu.
Enerji verimliliğiyle ilgilide çalışmalarının olduğunu belirten Hasyüncü, “Bunun raporunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda bölgemizde en fazla elektrik tüketen 150 firmamızı bir yıl içerisinde tek tek analiz ederek, gerek kullanmış oldukları aydınlatmada, ısı fırınlarında, buhar kazanlarında ve motorlarındaki giriş ve çıkışları ölçmek suretiyle rapor haline getirdik. Bazı firmalarda yapmış olduğumuz tespitlere göre yüzde 30’a varan kayıp-kaçakların, bazı firmalarda da yüzde 10’a varan israfların olduğunu ve bazı motor ve kazanları yenilemek suretiyle enerji verimlikleri sağlayabileceklerini kendilerine tek tek rapor halinde sunacağız. Rakam olarak baktığımızda bu 150 firmamızda yaklaşık yüzde 65’i elektrik tüketen konumda olduğunu, bundan yüzde 15 gibi yenilenebilir enerji verimliliği söz konusu olacak. Bu konuda bazı bankalarla da görüşmelerimiz var. Bankalarla görüşüp o sanayicilerimize yardımcı olup sadece kayıp kaçağından dolayı belirli bir süre sonra kendisini amorti edebilen, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayabilir diye bu raporu da bitme aşamasına getirdik. Bu 150 firmamıza tek tek dosyasını da kendilerine takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kayseri OSB'deki çalışmalar ve yeni faaliyetlerle ilgili bilgiler veren Hasyüncü, Yönetim olarak çalışmalarının başında enerji verimliliği ve enerji kaybının önlenmesinin geldiğini ifade ederek, ''Enerji verimliliği ve enerji kaybı ile ilgili yıllardır çalışmamız var. Trafoların yenilenmesiyle birlikte, bölgemizde 10 yıl içerisinde kayıp ve kaçak oranımızı yüzde 4’ten binde 4’lere getirmiş olduk ki, bölgemiz dünya genelinde en az kayıp ve kaçakların olduğu bölge durumuna geldi'' diye konuştu.
OSB Yönetimi olarak kurdukları Scada sistemiyle sanayicilerin anlık ne kadar enerji tükettiklerini görebildiklerini de ifade eden Hasyüncü, ''Firma sahipleri ya da yöneticileri de, giren ve çıkan elektriği kendilerine şifre vermek suretiyle an an bilgisayardan kontrol edebiliyorlar. Aynı zamanda bu Scada sistemimize ileriki dönemlerde doğalgazımızı bağlayacağız. Diğer taraftan da bölgemizin büyük olması nedeniyle su şebekelerimizde olduğu gibi Scada sistemine bağlı depolarda ne kadar su olduğunu, gerekirse diğer bir depodan da beslemek suretiyle sanayilerin en sağlıklı, kesintisiz su ihtiyacını da temin edeceğiz” şeklinde konuştu.
Hasyüncü, Scada sistemi sayesinde, elektrik enerjisinin kullanımını an be an takip edebildiklerini yine su kullanımını Scada sistemine bağladıklarını, Arıtma Tesisi'ni de bu sistem sayesinde her an kontrol edebildiklerini de bildirdi.
Çalışmalarına her gün yenilerini eklediklerini söyleyen Hasyüncü, “Diğer taraftan en yeni çalışmalarımızdan biri de enerjimizin hiç değilse bir kısmını kendi öz kaynaklarımızdan temin edebilir miyiz? Bunlarda nedir, mesela güneş enerjisi. Bölgemizin kendi tüketmiş olduğu, arıtmanın ve su pompalarının, idare binasının aydınlatmalarının tüketimini de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapıp, hem sanayicilerimize hem de yurt ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yine diğer bir projemiz de kendi kaynaklarımızdan santral kurarak sanayicimize en ucuz elektrik almasını temin edeceğiz” diye konuştu.
Enerji verimliliğiyle ilgilide çalışmalarının olduğunu belirten Hasyüncü, “Bunun raporunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda bölgemizde en fazla elektrik tüketen 150 firmamızı bir yıl içerisinde tek tek analiz ederek, gerek kullanmış oldukları aydınlatmada, ısı fırınlarında, buhar kazanlarında ve motorlarındaki giriş ve çıkışları ölçmek suretiyle rapor haline getirdik. Bazı firmalarda yapmış olduğumuz tespitlere göre yüzde 30’a varan kayıp-kaçakların, bazı firmalarda da yüzde 10’a varan israfların olduğunu ve bazı motor ve kazanları yenilemek suretiyle enerji verimlikleri sağlayabileceklerini kendilerine tek tek rapor halinde sunacağız. Rakam olarak baktığımızda bu 150 firmamızda yaklaşık yüzde 65’i elektrik tüketen konumda olduğunu, bundan yüzde 15 gibi yenilenebilir enerji verimliliği söz konusu olacak. Bu konuda bazı bankalarla da görüşmelerimiz var. Bankalarla görüşüp o sanayicilerimize yardımcı olup sadece kayıp kaçağından dolayı belirli bir süre sonra kendisini amorti edebilen, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayabilir diye bu raporu da bitme aşamasına getirdik. Bu 150 firmamıza tek tek dosyasını da kendilerine takdim edeceğiz” ifadelerini kullandı.