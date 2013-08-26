Osb'de Fabrikalar, Mercek Altında

Kayseri OSB yönetim kurulu başkanı Ahmet Hasyüncü: "Fazla elektrik tüketen 150 firma, tek tek analiz ediliyor. ''Bazı firmalarda yüzde 30'a varan kayıp-kaçakların, bazı firmalarda da yüzde 10'a varan israfların olduğunu görüyoruz''

26 Ağustos 2013 Pazartesi 15:34