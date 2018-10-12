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OSMAN COŞKUN’A YENİ GÖREV

Ak Parti AR-GE Başkan yardımcısı Osman Coşkun Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atandı.

OSMAN COŞKUN’A YENİ GÖREV

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile  Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına atamalar yapıldı. Ak Parti Yozgat 23. Dönem milletvekili ve aynı zamanda halen de Ak Parti AR-GE Başkan yardımcılığı görevini de sürdüren Dr. Osman Coşkun, Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına atamalar yapıldı. Dr. Osman Coşkun Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na atandı. Peki Dr. Osman Coşkun kimdir? Osman Coşkun nereli ve kaç yaşında?

 DR. Osman Coşkun kimdir?
1962’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Yozgat’ta, Lise eğitimini, İstanbul Boğaziçi Lisesinde. Üniversite eğitimini, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisansını, İ.T.Ü. Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümünde, Doktorasını, Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamladı. 22 Temmuz 2007 Milletvekili seçimlerine kadar Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde birçok makalesi yayımlanmıştır. TBMM 23. Dönem Ak Parti Yozgat milletvekilliği yaptı. Son olarak da Ak Parti AR-GE Başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordu.
 
 


Haber: Ekrem Nazlı

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