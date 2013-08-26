Osman Kavuncu Mahallesinde Otopark Ve Semt Pazarı Çalışması

Melikgazi Belediyesi olarak Osman Kavuncu mahallesinde inşa edilen ve halkın büyük sıkıntısını giderecek olan semt otoparkın aynı zamanda haftanın bir günün de Semt Pazaryeri olarak hizmet vereceğini kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, otoparkın alt yapısı maliyeti dahil 350 bin lira harcamada bulunacaklarını belirtti.
Osman Kavuncu Mahallesinin yeni inşa edilen imarlı çok katlı modern binaları ile geliştiğini ve büyüdüğünü, bu büyümeye paralel olarak mahallenin ihtiyaçlarının da değiştiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalle halkının isteği üzerine mahalleye büyük ölçekli semt otoparkı inşası ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Osman Kavuncu Mahallesi şehrimizin batı bölgesinde yer alan ve her geçen gün planlı bir şekilde büyüyen mahallemizdir. Çok katlı binaların artması ile nüfusuda artmıştır. Gelişen ve artan nüfusa istinaden mahallenin ihtiyaçları da değişmektedir. Eskiden yol ve asfalt isteyen mahalleliler şimdi sosyal ve spor tesisi, semt Pazar yerleri, çocuk oyun alanları, açık alan fitness aletleri, basketbol sahası gibi isteklerde bulunmaktadır. Bu da Melikgazi Belediyesinde hizmet çıtasının ve hizmet kalitesinin bir ifadesidir. Osman Kavuncu Mahallesi de bu çalışmalara iyi bir örnektir.”
Osman Kavuncu mahallesinde 5.900 metrekare alanlı ve 300 araçlık otopark inşa ettiklerini ve çalışmaların devam etiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, semt otoparkın haftanın bir günü Semt Açık Alan Pazaryeri yeri olarak hizmet vereceğini böylece bir yatırım ile iki hizmetin bölge halkının istifadesine sunulacağını sözlerine ekledi.