Otizmli gencin itfaiye sevgisi Ailesiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın yakınlarına taşındıktan sonra itfaiyeci olmak isteyen ve itfaiye teşkilatına büyük bir sevgi besleyen Otizmli Genç, bir günlüğüne de olsa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının bir üyesi oldu. 15 yaşındaki Ali Özkay, itfaiyeci kıyafetlerini giydi, itfaiye aracına bindi, itfaiye hortumu ve merdivenini kullandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:07