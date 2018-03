Otobüs kazalarının bilançosunu açıkladı!

Bakan Soylu, Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi’nde düzenlenen "Trafik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Programda konuşan Soylu, terörle mücadele için bugün Afrin’de kahramanca harekat yapan Mehmetçiklere başarı dileklerini ileterek, Mehmetçiğin şanlı Türk tarihine bir kahramanlık destanı eklemelerini temenni ettiğini söyledi. Bir süredir Bakanlık bünyesindeki belli konularda il bazında sorumlu kişilerle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini anımsatan Soylu, uyuşturucudan KOM’a, asayişten istihbarata kadar birçok toplantıyı 1.5 ay içerisinde gerçekleştirdiklerini, şu anda da trafik konusunda değerlendirmeler yapmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

"EVET, ARAÇLAR DEĞİŞİYOR AMA FİZİK KURALLARI DEĞİŞMİYOR"

Özellikle şehirlerin oluşması, yoğunlaşması, şehirlerin ve metropollerin birbirlerine olan ihtiyacının artmasının trafiği çok farklı alana taşıdığını ifade eden Soylu, "Elbette ki yollar geliştikçe trafiğin ortalama akış hızı da yukarıya çıkmaktadır. Evet, araçlar değişiyor ama fizik kuralları değişmiyor. 150 kilometre süratlen kaza yapıyorsanız dün ne oluyorsa bugün de aynısı oluyor. Fren sistemleri gelişiyor ama hepimiz biliyoruz ki fizik kurallarını alt üst eden bir fren sistemi gelişmedi. Gelişen teknolojik imkanlar bize daha süratli bir trafik sunuyor ama aynı zamanda riskleri daha da artmış trafik sunmaktadır. 170 kilometre süratlen makas atıp en sonunda emniyet şeridinde bekleyen bir araca çarpıp da 5 kişinin ölümüne neden olması anlamsız bir faciadır" diye konuştu.

SOYLU, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE 1.5 AY HASTANEDE YATMIŞ

Başından geçen bir trafik kazasını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Sarıyer’de bir arkadaşımın davetine icap ettikten sonra evimize geri dönmek için Maslak’tan TEM otoyoluna girdik. Gecenin saat 00.00’ı, radyoyu açtım haberleri dinliyorum ve yaklaşık 80-90 kilometre süratim var. Arkamdan bir selektör geldi, dikiz aynama baktım, sanki arkamdan bir uçak geliyor. Kendi kendime ’gecenin yarısında ne aciliyetin var ’ diye düşündüm ve aracı sağa aldım. Yanımdan saliseler içerisinde uçak gibi bir araç geçti. Sonra havada bir otomobil gördüm, sürdüğüm arabanın üzerine otomobilin düştüğünü, kontrolümü kaybettiğimi, yaklaşık 500 metre ileriye doğru sürüklendiğimi ve airbaglerin açıldığını, netice içerisinde otomobili zar zor yolun sağına çektiğimi hatırlıyorum. Düşünün yolda giderken üzerinize bir araba düşüyor. Allah’a şükür bize bir şey olmadı. Aynı misafirlikten dönen arkadaşlar görünce herhalde benim öldüğümü düşündü ve orada kendimden geçtim. Tam 1.5 ay hastanede yattım."

Soylu, buzlanma olmayan, teknik arıza olmayan bir otobüsün yoldan çıkıp şarampole yuvarlanmasının anlamsız bir facia olduğunu vurgulayarak, "Odaklanmamız gereken nokta bellidir. Bu suçu üzerinden atma, kazaya bahane bulma davranışı değildir. Bilakis sorunun cesaretle üzerine gitme adımıdır. 2018 Türkiye’sinde hala alkollü araç kullanma, emniyet kemeri, uykusuz yola çıkmak gibi başlıklarla uğraşmak, topluma bununla ilgili mesaj vermek zorunda kalmak bizlere elbetteki bir şeyler işaret etmektedir" dedi.

2018’DE 5 BİN TRAFİK POLİSİ DAHA GÖREVE GELECEK

100 bin araç başına can kaybı oranında 2017’de 2016’ya göre Türkiye genelinde yüzde 4.1 oranında azalma elde edildiği bilgisini veren Bakan Soylu, önemli bir farklılığın da ceza uygulamalarında görüldüğünü kaydetti. Toplam cezalar içinde araç plakasına yazılan cezaların oranının 2010 yılından itibaren tedrici şekilde arttığını ve 2016’da yüzde 80 ile zirveye ulaştığını ifade eden Soylu, 2017’de bu oranı yüzde 68’e çektiklerini belirtti. Soylu, trafik denetleme noktasında önemli bir davranış değişikliliğinin de trafik ekiplerinin görünürlülüğü noktasında yaşandığını bildirerek, önceleri günlük ortalama 3 bin 84 ekip ve 5 bin 840 personelle yürütülen denetimlerin 2017 yılında 3 bin 346 ekip ve 6 bin 656 ekiple gerçekleştirildiğini söyledi. Şu anda 21 bin civarında trafik polisi olduğunu ifade eden Soylu, 5 bin trafik polisi daha alarak 2018 yılı sonuna kadar bu sayıyı 26 bine çıkaracaklarını dile getirdi.

"ÜLKE GENELİNDE ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI KAZA SAYISINDA YÜZDE 1.5 ORANINDA AZALMA YAŞANDI"

Bayram tatillerindeki kaza oranlarına dikkat çeken Soylu, 2016’daki bayram tatillerinde trafikte günlük ortalama 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 2017’deki bayram tatillerinde araç yoğunluğu yüzde 20 artmasına rağmen geçmiş yıllardaki aynı uzunluktaki bayram günlerine oranla yüzde 15 oranında azalış elde edildiğini ifade etti. Soylu, önemli bir başlıklarının da alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde dolayısıyla geri alınan sürücü belgeleri olduğunu vurgulayarak, "Geri alınan sürücü belgesi sayısı 2016’ya göre 2017 yılında yüzde 95 artış sağlanmıştır. Burada bir detaya dikkatinizi çekmek isterim. Yeni aldığımız denetleme kitleriyle sadece alkolü değil, uyuşturucu kullanımını da tespit etmeye başladık. Bu sayede uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı dolayısıyla 2016’da 498 sürücü belgesi geri alınmışken, bu yeni sistemle 2017’de 971 sürücü belgesi tespiti yapılarak geri alınmıştır. Ülke genelinde kazaların yoğun olduğu 30 nokta tespit ettik. Aldığımız önlemlerle bu noktalardaki kazalarda 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 55 azalış elde ettik. Buralarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da 36 olan günlük ortalamayı 16’ya düşürdük. Son olarak toplam bir rakam vermek gerekirse ülke genelinde yüzde 5.3’lük bir araç artışı yaşanmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında yüzde 1.5 oranında azalma meydana gelmiştir. Sayısal olarak fark 2 bin 704’tür" ifadelerini kullandı.

"2018’DE OTOBÜS KAZALARINDA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 204 KİŞİ YARALANDI"

Soylu, yaya ölümlerinde 2010’dan 2016’ya kadar sürekli artan bir grafikle karşı karşıya kaldıklarını kaydederek, sadece 2017’de yüzde 8.4 oranında bir düşüşün sağlanabildiğini, bunun kendileri için yeterli olmadığını söyledi. Yayaların otoyoldan karşı karşıya geçmeye çalışırken kazaya sebebiyet verdiğine dikkat çeken Soylu, 2016’da 482 kişinin yaya olarak trafik kazalarında hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Soylu, 2018 yılına trafik kazaları noktasında morallerini bozan bir tabloyla başladıklarını dile getirerek, "Arkadaşlarım bu yılbaşından 22 Ocak tarihine kadar olan otobüs kazalarının listesini verdiler. Polis bölgesinde 9 kaza ve 14 can kaybı, jandarma bölgesinde de 2 kaza ve 15 can kaybı. Toplam can kaybımız 29. Toplam yaralı sayımız ise 22 günde 204. Bu kabul edilebilir bir bilanço değildir. Otobüs kazaları açısından 2018 yılına maalesef çok kötü başladık. İşte biraz önce bahsettiğim iki sorun alanından biri de otobüs taşımacılığı ile ilgilidir. Üzerinde düşünmemiz gereken bir bilançodur" diye konuştu.

POLİSLERE YENİ KIYAFET GELİYOR

Soylu, 2018’de trafik ekiplerinin motosiklet sayılarında önemli bir adım atılacağını, bu farkın hissedileceğini kaydetti. Jandarma ekiplerinin üniformalarında değişikliğe gidildiğini anımsatan Soylu, "Polisimizde de esas itibariyle inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler başlayacak. Ama trafik polislerinde daha görünür olmayı sağlayabilecek bir düzenlemeyi arkadaşlarımız hazırlıyor. Yani trafik polisi, hem kıyafetiyle, hem aracıyla, hem teçhizatıyla hem de donanımıyla birlikte bambaşka bir noktada olacak. Yani hiçbir eksiği olmayan, bu konuda en üst seviyede donanımlı hale gelen ve bir politika belgesiyle de hangi istikamette gidebileceğini bilen bir anlayış içerisinde olabileceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

