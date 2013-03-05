Otomobil Çetesine Şafak Operasyonu

Çorum ve Kastamonu’da 14 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda çete üyesi 14 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, internet üzerinden oto alım-satımı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 8 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı organizesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda Çorum’da 12, Kastamonu’nda 2 olmak üzere 14 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele ekiplerinin de bulunduğu ve 120 polisin katıldığı operasyonda internet yoluyla otomobil dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

Çorum’daki operasyonda gözaltına alınan H.G., M.G., O.K., S.M., H.K.,Y.Ş., N.K., S.Ü., R.A., C.E., K.E. ve H.U.’nun evlerinde yapılan aramada çok sayıda senet, oto alım satım sözleşmesi, sahte kimlik il vekaletnameler ele geçirildi. Cezaevinden idare edildikleri iddia edilen çete üyelerinin haklarında çok sayıda sabıka kaydığı olduğu öğrenildi. Satın aldıkları araçları ortalama 30 bin TL’den satışını yaptıkları öğrenilen şüphelilerin bugüne kadar 50 kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler doktor raporlarının alınmasının ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan, şebekenin Antalya, İstanbul, Kayseri, Konya gibi değişik illerde internet üzerinden çeşitli marka ve modeldeki otolarını satışa çıkaran şahıslarla iletişime geçerek Çorum’a davet ettikleri, ayrıca araç sahiplerinden gelirken yanlarında vekaletname getirmeleri istedikleri bilgisine ulaşıldı.

Araç sahiplerini bazen evlerinde bazen ise farklı mekanlarda misafir eden şebeke üyelerinin, çete üyelerinden birisi adına çıkardıkları vekaletnamenin renkli fotokopisini çekerek araç sahibinin getirdiği vekaletnamelerle değiştirdikleri, sahte vekaletnameyi araç sahibine, aslını ise kendilerine aldıkları öğrenildi. Oto alım satımı karşılığında araç sahiplerine belli bir kapora ödeyen çete üyelerinin ayrıca oto sahipleri ile aralarında adi sözleşme yaptıkları ortaya çıktı. (iha)

