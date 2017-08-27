Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana gelen olayda, 38 KP 454 plakalı otomobilden yoğun bir şekilde gaz sızdığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.







Otoparkta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları da otoparka sokmadı.











İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile gaz kaçağı önlenirken, çevredekilerde rahat bir nefes aldı.

İHA