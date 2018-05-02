OY VEREMEYEBİLİRSİNİZ!

YSK seçmen kaydı sorgulama sistemi saat 08.00 itibariyle ysk.gov.tr sitesinde hizmette. Seçmen sorgulama sisteminden TC numaranız ile kütükte kaydınız olup olmadığını öğreneceksiniz. Kütükte kaydı olmayanlar oy veremeyecek. Bu sebeple seçmen kütüğünde ismi olmayanların gerekli belgelerle kayıt işlemi yaptırmaları gerekiyor. Seçmen sorgulama işlemi 12 Mayıs 2018 tarihinde bitecek.

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde oy verebilmeniz için YSK'da seçmen kaydınızın olması gerekiyor. Seçmen sorgulama işlemi ile kütükte kaydınız olup olmadığını öğreniyorsunuz. TC numarası ile internet üzerinden seçmen sorgulama işlemi yapabileceğiniz gibi muhtarlıklardaki askıdan da bunu kontrol edebilirsiniz.

SEÇMEN SORGULAMA EKRANI : Seçmen sorgulama işlemi ysk.gov.tr sitesinde bugün saat 08.00'de işleme açıldı. Seçmen kaydınızı 12 Mayıs 2018 tarihine kadar YSK sitesine girerek TC numaranızla sorgulamanız gerekiyor. Peki seçmen kaydı sorgulamasında isminiz çıkmazsa ne yapacaksınız?

Önce online olarak internetten seçmen kaydı sorgulamayı nasıl yapacaksınız onun bilgisini verelim. Bunun için öncelikle ysk.gov.tr sitesine girince önünüze aşağıdaki gibi bir sorgulama ekranı gelecek. Önce nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim sorgulama bölümündeki şifreyi ekrana girmeyi unutmayın ve ardından sorgulama tuşuna basın. Bunu yaptığınızda önünüze seçmen kaydınıza ilişkin bilgileriniz gelecek. Aşağıdaki görsele tıklayıp sorgulama işlemini yapabilirsiniz.





İnternet üzerinden seçmen sorgulama işlemi yapamayanlar kayıtları olup olmadığını muhtarlıklarda askıya çıkan listelenden de öğrenebiliyorlar.

SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE ADIM YOK NE YAPACAĞIM? : Seçmen sorgulama sonunda listede adınız yoksa neler yapacaksınız nasıl kayıt olacaksınız? YSK sitesinde bu konuda şu bilgiler veriliyor. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen, Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan, kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

*30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler, bizzat ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.



*Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yerin nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.

*Öğrenciler : Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç); Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

*Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler "Engellilik Beyan Formu" nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.

*Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.

24 HAZİRAN 2018 ERKEN SEÇİMİ YSK TAKVİMİ : Seçmen kütüğü askı süresi : 2 Mayıs 2018 (Saat:8:00) – 12 Mayıs 2018 (Saat:17:00)

*Cumhurbaşkanı adayları 4 Mayıs 2018 - 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak.

*İttifak yapacak partiler ise en geç 6 Mayıs 2018 günü mesai saati bitimine kadar YSK'ya başvurmak zorunda...

*Milletvekili aday listelerinin teslimi için son tarih 21 Mayıs...

*Yurt dışı oy verme işlemi 7-19 Haziran tarihleri arasında olacak.

Yurt içi oy verme günü: 24 Haziran 2018 (İNTERNETHABER.COM)