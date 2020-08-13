Oyun salonları denetim ekipleri şartı ile faaliyete başlayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

“İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmakta olup İçişleri Bakanlığı’nın 12.08.2020 tarihli ve E.13101 sayılı genelgesi kapsamında bilardo salonlarının (Kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına, Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarihli ve 1331 sayılı genelgesi ekinde yer alan ve güncel hali “Covid - 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayınlanacak olan “Covid - 19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına, covid - 19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin korona virüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine, ilgili kurumlarca faaliyet yürütecek bilardo salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, gerçekleştirilen denetimlerde, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan güncel “Covid - 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımıza aykırı davranışta bulunan düğün salonu işletmelerine, birinci ihlalde idari para cezası uygulanması, mezkur tesislerin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için ikinci ihlalde uygulanacak idari para cezasına ilave olarak 1 (bir) gün, üçüncü ihlalde ise uygulanacak idari para cezasına ilave olarak 3 (üç) gün süreyle ilgili kamu kurumlarca faaliyetlerinin sınırlandırılmasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”