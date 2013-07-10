ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI 900 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİ

Öz Ağaç-İş Sendikası ve Boydak Holding işbirliği ile holding bünyesindeki işyerlerinde çalışan sendika üyelerinin çocukları sünnet ettirildi.

Öz Ağaç-İş sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adnan KIYAK, Boydak Holding bünyesinde çalışan sendika üyesi işçilerin sünnet yaşındaki 900'e yakın çocuğu sünnet ettirdiklerini belirterek, "Bu etkinlikte bizlere her türlü desteği veren işverenimiz Boydak Holding yönetimine sonsuz teşekkür ederiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da üyelerimize büyük destek verdiler. Boydak Holding işçi ve işveren dayanışmasıyla ülkeye örnek bir kurum" diye konuştu.



ÇOCUKLAR HEDİYEYE BOĞULDU!



Sünnet ettirilen çocukların iki özel hastanede uzman doktorlar tarafından sünnet edildiğini hatırlatan KIYAK, Sünnet olan her çocuğa Boydak Holding tarafından 150 lira hediye edildiğini vurgulayarak "Bizde tüm çocuklarımıza birer duvar saati ve Kuran-ı kerim hediye ettik. Çocuklarımıza bu önemli günlerde yalnız bırakmamak ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ayrıca, tüm çocukların velilerine bir günlük ücretli izin verilerek onlarında çocuklarının sevinçlerine ortak olmalarını sağladık" dedi.