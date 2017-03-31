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Özden'den tarihi mitinge davet

Ak Parti Kayseri İl başkanı Hüseyin Cahit Özden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 2 Nisan pazar günü Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edeceğini söyledi ve "Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" dedi.

Özden'den tarihi mitinge davet
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Özden Ak Parti il başkanlığında yaptığı açıklamada, "2 Nisan Pazar günü saat 16.30’da Kayserimizde hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hem de Başbakanımız Binalı Yıldırım’ı ağırlayacağız. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" dedi.  
 
Çalışmalar hakkında bilgiler verdi
Kayseri il başkanlığı olarak referandum çalışmaları hakkında bilgiler de veren Özden, "Çok şükür Kayseri’de Ak Parti olarak güzel çalışıyoruz. Teşkilatlarımız özveriyle ile çalışıyorlar. Kadın kollarımız her evi ziyaret ediyor. Gençlik kollarımız bütün sanayi esnaflarımızı dolaşıyor. Ayrıca ilçelerimiz ilçe başkanlıklarının nezdinde ana kademeler nezdinde bakanlarımızda milletvekillerimiz de bütün piyasayı dolaşarak gündüzleri esnafla akşamları ev oturmalarıyla mahalle toplantıları ile geçiyor. Anayasa değişikliği hakkında tereddütte olan herkesin tereddütlerini gidermek için bakanlarımız ve milletvekillerimiz nezdinde ilçelerimizi gezerek bilgilendirmeler yapıyoruz. İnşallah 16 Nisan’a kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Tek tek ev ziyaretleri yaptığım oluyor. Arkadaşlarımız da bu ziyaretleri gerçekleştiriyorlar." diye konuştu. 
Kurum Haberi

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