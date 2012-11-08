Edinilen bilgiye göre, Kayseri, Ankara, Bolu ve Isparta’dan askeri casa uçaklarıyla Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’na gelen özel birlikler, kış hazırlığı yapan PKK’ya yönelik nokta operasyonu başlattı. Diyarbakır’dan helikopterlerle sınır bölgesine sevk edilen özel birliklerin Türkiye ile Kuzey Irak sınırında bulunan PKK kamplarına hava destekli nokta operasyonları yaptığı belirtildi.
Özel Birlikler PKK Avında
Geçtiğimiz günlerde askeri casa uçaklarıyla Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü’ne indirilen özel birliklerin Kuzey Irak ile Türkiye sınırında kış hazırlığı içinde olan PKK kamplarına nokta operasyonu yaptığı belirtildi.
08 Kasım 2012 Perşembe 11:31
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