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Özel hastane ücretlerine dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz...

Özel hastanede tedavilerin bir bedeli var. SGK, ne kadar olacağını belirlemiş durumda. Bunun üzerinde ücret alınırsa hakkınızı aramanız mümkün. İşte izlemeniz gereken basit yollar ve geri alınabilecek ücretler...

Özel hastane ücretlerine dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz...

Özel hastaneler artan sayıya ve kaliteye bağlı olarak vatandaşın tercihi haline geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı hastaneye muayene için giden sigortalı 15 lira katkı payı ödüyor. Devlette muayene başına alınan katkı payı 5 lira. Özel hastaneler ayrıca SGK'nın ödediği tedavi ücretinin yüzde 200'ü kadar fark ücreti de talep edebiliyor.
 

İKİ KATINA KADAR...

Bir örnek vermek gerekirse; kadın hastalıkları nedeniyle özel hastaneye giden bir hasta için SGK 33.48 lira ödeme yapıyor. Hastane, bunun üstüne 66.96 liraya kadar ilave ücret talep edebiliyor. 15 lira katılım payı ise sabit ve muayene başına alınıyor. Bazı özel hastanelerin olması gerekenden fazla ücret aldığıyla ilgili çok fazla şikayetler duyuluyor.


 

AYRINTILI FATURA

Muayene, ameliyat ve tedavi sonrası hastaneye yapılacak ödemelerde, mutlaka ayrıntılı fatura (hizmet dökümü) talep edin. Ödemelerin fazla olup olmadığını https://gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/ internet adresine girerek 'Ne Kadar İlave Ücret Ödeyeceğim?' kısmından sorgulayın. Ödeme fazlaysa hastaneden talep edin. Olumsuz yanıtta iadeli taahhütlü dilekçeyle talebi yineleyin.
 

CEZA DA KESİLİR

İade taleplerinize olumsuz yanıt verilirse, usulsüz ücret alan hastaneyi SGK'ya bildirin. Bunun için 'Alo 170'i arayabilir veya bizzat il ve ilçelerdeki SGK Müdürlükleri'ndeki 'Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne başvurabilirsiniz. Posta'nın haberine göre SGK, hastaneye fazla alınan ücretinin 5 katı ceza kesiyor. Hastane, fazla ücreti iade etmezse ceza 10 katına çıkıyor.
 

HAKEM HEYETİ

Talebe rağmen hastaneden olumsuz yanıt aldıysanız 'hakem heyeti'ne başvuru seçeneği var. Büyük şehirlerde 3610, ilçe ve kasabalarda 2400 liranın altındaki alacaklar için hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Ayrıca SGK, tedavi sonrası sistemine kayıtlı telefona "Sizin adınıza hastaneye şu miktarda para ödedik" diye mesaj gönderiyor. Ödediğinizle karşılaştırın


(sabah.com.tr)
 

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