Özel İdare Yeni Sezonu Açtı

İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler binasında düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Sadettin Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayer Özsoy, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı. İl Özel İdaresi’ni yeni sezonunun açılışı kurbanlar kesilerek ve dualar okunarak yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Şerif Yılmaz, “Kayseri İl Özel İdaresi 131 memur, 14 sözleşmeli, 311 işçi personeli ve araç parkındaki 135 aracı ile kırsalda 386 köyde 92 yerleşim yerinde hizmet vermektedir. Köylerimizin birinci derece yollarının tamamı asfalt olup, şebekesiz içmesuyu olan köyümüz bulunmamaktadır. İl Özel İdaresi’nin yeni sezonunun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ise, yeni sezonun kazasız geçirilmesi dileğinde bulundu ve işçilere işlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Ağar, Vali Yılmaz’a yaptığı hizmetlerden dolayı bir plaket takdim etti.