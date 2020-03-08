Özer ayrı kadın dernekleri ayrı program yaptı! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada başka kadın dernekleri de olmasına rağmen Özer, önceden planlanan yürüyüş programına katılmayarak parti teşkilatıyla ayrı bir açıklama yaptı.

08 Mart 2020 Pazar 16:20