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Özer ayrı kadın dernekleri ayrı program yaptı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada başka kadın dernekleri de olmasına rağmen Özer, önceden planlanan yürüyüş programına katılmayarak parti teşkilatıyla ayrı bir açıklama yaptı.

Özer ayrı kadın dernekleri ayrı program yaptı!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, CHP İl Teşkilatı ve kadın dernekleri Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Düzenlenen programın 1 ay öncesinde kadın dernekleriyle birlikte yapılması planlandığı ancak Başkan Özer’in bu programı kabul etmediği öğrenildi. Böylece Başkan Özer, kadın dernekleriyle ortak bir program yapmayı reddettiği halde konuşmak için kürsüye çıktığında dernek başkanlarını da kürsüye davet etti. Özer, basın açıklamasında kadın haklarının geçmişine ve örgütlü mücadelenin önemine değindi.



Başkan Ümit Özer, günün anlam ve önemine değinen açıklamasını yaptıktan sonra Sivas Caddesi’nden Forum AVM önüne kadar yürüyüş yapıldı, vatandaşlara karanfil dağıtıldı ve kadın haklarına değinen sloganlar atıldı. Yapılan yürüyüşe CHP İl Başkanı Ümit Özer katılmazken, CHP teşkilatından gençler ve partililer katıldı.

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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