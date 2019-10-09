Özer: “Ruhunu yok etmişler”

CHP İl Başkanı Ümit Özer, partililerle birlikte Kayseri Kalesi önünde Kale hakkında bir basın açıklaması yaptı. Başkan Özer, Kale hakkında gelen yorumları yerinde görmek amacıyla Kale’yi kendilerinin de gezdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “Kayseri Kalesi’ni il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye meclisi üyelerimizle açılışı yapılan Kale’yi ziyaret etmek istedik. Kale hakkında farklı yorumlar geliyordu. Kendi gözümüzle görelim istedik. Burada görüldüğü gibi Milattan Önce 238-244 yıllarına ait resimleri bulunan kalemizin vizyonsuz bir zihniyetle ne hale geldiğine hep birlikte tanıklık ettik. En çok merak ettiğim şey saksılara ağaç dikmek kimin fikriydi çok merak ediyorum. Yeşile ve doğaya bakış açılarını herhalde daha farklı lanse edemezlerdi. Buraya girdiğiniz zaman tarihi alanlarda ilk ne hissedersiniz? Tarihi. Buranın ruhunu yok etmişler. Ruhu yok. Konser alanı olarak buralar elbette değerlendirilebilirdi, turizmimize büyük katkısı olurdu, gençlerimiz için bir eğlence mekanı olabilirdi. Küçük bir alanı konser alanı diye yapmışlar. Tarihi dokuya uygun olarak bir amfi tiyatro yapılabilirdi buraya. Burada gezerken vatandaşlarımızla da sohbet ettik. Onlardan da aşağı yukarı aynı görüşleri aldık. Zaten onlardan aldığım duyumları size aktarıyorum. Doku yok, ruh yok, his yok. 3’üncü yüzyılda yapıldığı bilinen bir kalede sadece surları görüyorsunuz, surları da incelediğinizde yapıya ne kadar uygun olduğunu sizin değerlendirmenize bırakıyorum. Burada en çok Kayseri kamuoyu ve biz merak ediyoruz. Burada işletmeler var. Bu işletmeler hangi şartlarla, kimlere nasıl verildi? Belediye başkanımızdan da bunun cevabını istiyoruz.”







Organize Sanayi Bölgesi Tüyap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen Kayseri 8. Mobilya Fuarı'na davetli olmalarına rağmen, programa katıldıklarında kendilerine yer ayrılmadığını söyleyen Başkan Özer, konu hakkında şunları söyledi: “Mobilya Fuarı açılışına davetliydik. Davet edildiğimiz yerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne yer yoktu. AK Parti’nin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının yeri vardı ama partimize yer yoktu. Bende oradan ayrıldım. Sayın Nursaçan’a da durumu bildirdim. Sanırım kendisi beni 23 Nisan’da çocuk zannetti. Kendisinin yerine oturmamı teklif etti. Biz ana muhalefet partisiyiz. Ülkeyi kuran partiyiz. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz.”

