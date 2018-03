ÖZGÜR KUDÜS İÇİN KAYSERİ AYAKTA

MEMUR-SEN: Siyonist İsrail hesap verecek

Dün öğle namazı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Memur-Sen İl Temsilciği üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki pankartlar eşliğinde "Siyonist İsrail hesap verecek" sloganları attı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, İslam coğrafyasında yaşanan durumu kabul etmeyeceklerini ve Kudüs'ün özgürlüğü için sonuna kadar çaba göstereceklerini söyledi.

İsrail'in Kudüs'ü başkent yapma gibi bir hataya düşmemesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, "ABD ve İsrail'in ortak yapımı bu kirli strateji, daha büyük sorunları beraberinde getirecektir." dedi.







KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan:

Kudüs hepimizin ortak değeri

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tepkisini yaptığı yazılı açıklama ile gösterdi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını talihsizlik olarak değerlendiren Başkan Nursaçan şunları söyledi:

“Kudüs tarihi, dini ve hukuki açıdan İsrail'in başkenti ilan edilemez. Bu uluslararası mevzuata aykırı bir durum. ABD’nin bu provokatif, boş ve hiçbir değer ifade etmeyen kararı, Filistin’in başkenti Kudüs olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecektir. Bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olacak bahse konu karar, barış zeminini tamamen yok etme riski taşımaktadır. Tüm Müslümanlar için hassasiyet arz eden bu meselede İslam dünyasının ortak tavır sergilemesinin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Sonuç olarak bu maksatlı karar uluslararası hukuk ve ilgili BM Kararlarının açık bir ihlalidir. Zira Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiştir. ABD’nin tek başına aldığı bu karar, uluslararası hukukun değil, oldubittilerle, gücün hukukunun öne çıktığı kabul edilemez bir durumdur. Bilinmelidir ki; Kudüs nice Peygamberin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada yaşama tecrübesinin en muhteşem örneğidir. Bu nedenle; Kudüs hepimizin onuru, şerefi ve ortak davasıdır. Onu korumak için hepimiz gece gündüz çalışmak zorundayız. Bu bizim öncelikle imanımıza ve insanlığa olan görevimizdir.”







KTO Başkanı Hiçyılmaz: Kınıyoruz

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ABD’nin söylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek; “Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlar ile İsrail’in toprağı sayılmayan Kudüs’ün statüsünün değiştirilmeye çalışılması hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir harekettir. Alınan kararlar, semavi dinlerin kutsal şehri Kudüs’ün, Filistin’in başkenti olması gerçeğini örtemeyecektir. ABD’nin aldığı Kudüs kararını kınıyoruz. Müslümanların kanayan yarası olan Kudüs’ün işgal altında tutulmasına tüm dünyanın tepki vermesi gerekmektedir. Bu yalnızca Müslümanların değil, tüm insanlığın meselesidir. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı Filistin meselesinde tarafını ortaya koyan ABD, İsrail’in en büyük emellerinden birine verdiği desteği geri çekmelidir” diye konuştu.

Başkan Hiçyılmaz, “Biz Müslümanlar olarak, var gücümüzle bu zulmün karşısında duracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir’ şeklindeki ifadelerini, bölgedeki sorunları daha derinleştirecek adımların atılmaması konusundaki ikazını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.







TÜMSİAD Başkanı Uğurlu: ABD hatasından bir an önce dönmeli

TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, ABD Hükümetinin Ortadoğu barışına darbe vuracak bir karara imza attığını dile getirerek; “Kudüs Filistin'dir, mukaddestir ve Müslümanlarındır. Ne biz ne de İslam âlemi bu kararı asla kabul etmeyeceğiz. ABD Hükümeti'nin Kudüs açıklaması apaçık bir hatadır. Bu hatadan bir an önce dönülmelidir. Kudüs haremimiz, ilk kıblemiz, ikinci mabedimiz, her şeyiyle Filistin'in ve Müslümanlarındır. Böyle bir durum asla kabul edilemez!'' açıklamasında bulundu.







MAZLUMDER Genel Bşk. Yrd. Ahmet Taş:

Kudüs'ün statüsü değiştirilemez

MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD'nin Kudüs'ün tek bir dine has kılınması çabasında olduğunu belirten Taş, "MAZLUMDER olarak tek taraflı gerçekleştirilen ancak çok taraflı etkileri olan bu tür tasarrufların hukuk nezdinde bir kıymetinin olmadığının bilincinde olarak Kudüs'ün statüsünün aslına irca ettirilerek korunması gerektiğini vurgular, bütün güç ve imkan sahiplerini sorumluluklarını icra etmeye davet ederiz." ifadelerini kullandı.







Kayseri Şeker’den Mescid-i Aksa duyarlılığı

Kayseri Şeker, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından fabrika girişine ‘Mescid-i Aksa kutsalımızdır, sahip çıkmalıyız’ yazılı pankart astı.

ABD’nin, ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanındığı ve İsrail’deki büyükelçiliğin Kudüs’e taşınacağı’ yönündeki sorumsuz açıklamalarını Kayseri Şeker yönetimi de kınadı. Yönetim, tepkisini ilk etapta fabrika girişine astığı ‘Mescid-i Aksa kutsalımızdır, sahip çıkmalıyız’ yazılı pankart ile dile getirdi.







SP İlçe Başkanı Aktaş: Kudüs için somut adım atılmalı

Saadet Partisi(SP) Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, kurum binasında yaptığı basın açıklaması ile ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı göreve çağıran Aktaş “Türkiye bir an önce Filistin devletini tanıdığını ve başkentinin Kudüs olduğunu ilan etmeli, Kudüs İçin somut adımlar atılmalı.” dedi

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ve elçiliğin Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını belirtmesinin İslam âlemi tarafından kabul edilemeyeceğini vurgulayan SP Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, “Geçtiğimiz yıllarda Filistin’le, Gazze’yle ve Kudüs’le ilgili birçok hadiseler cereyan etti. Ancak İslam alemi bir takım sloganik sözler bir takım gösterilerle bu hadiseleri kınanmaktan öteye geçmedi. Somut olarak herhangi bir çıkış yapılmadı. Geçtiğimiz gün TBMM’de 4 tane siyasi parti bir araya geldi ve bir takım bildirge yayınladılar. Koskoca TBMM’de 4 tane parti bir araya geliyor. Kudüs’ün başkent ilan edilmesi noktasında kınamadan öteye geçemiyor. Cumhurbaşkanı İslam İşbirliği Teşkilatını(İİT) toplantıya çağırdı ama biz biliyoruz ki daha önce de bu tip toplantılar yapıldı ancak hiçbir netice çıkmadı. Hiçbir yaptırım, caydırıcı karar olmadı.” açıklamasında bulundu.

“Neden Ankara-Kudüs?”

Türkiye’nin bir an önce Filistin devletini tanıdığını ve başkentinin Kudüs olduğunu ilan etmesi gerektiğini vurgulayan Aktaş; “yapılacak olan İİT toplantısında katılımcı bütün devletlerin Filistin devletini tanıdığını ve başkentinin Kudüs olduğu yönünde bir karar almalıdır. İsrail ile yapılan Mavi Marmara anlaşması derhal iptal edilmelidir. Ayrıca bu anlaşmadaki Ankara ve Kudüs ibarelerinin de oldukça manidar olduğunu düşünüyoruz. Neden Ankara ve Tel Aviv değil de Ankara ve Kudüs?” şeklinde konuştu.

Kayseri Gündem-Kurum Haberleri .