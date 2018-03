Özhaseki, AB Delegasyonu Üyelerine Sert Çıktı

"Avrupa Birliği Yollarda" projesi kapsamında Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Adana illerini ziyaret ederek bilgilendirme yapan Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu'nun son durağı Kayseri oldu.

Aralarında Macaristan Büyükelçisi Janos Hovari, AB Delegasyonu Baş Sekreteri Javier Menendez Bonilla, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Petr Stepanek'in da bulunduğu AB Delegasyonu, Kayseri programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye bir ziyarette bulundu.

Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Macaristan Büyükelçisi Hovari, ziyaretin amacı hakkında Başkan Özhaseki'ye bilgiler vererek AB'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin bazı illerinde bir takım etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Bu illerden birinin de Kayseri olduğunu ifade eden Büyükelçi Hovari, Kayseri'nin Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Petr Stepanek de Türkiye'yi AB'ye üye ülkeler arasında görmek istediklerini ifade ederek "AB'de Türkiye'nin üyeliğini destekleyecek dostlarınız var. Üyeliğiniz AB'ye güç katacaktır" ifadelerini kullandı. AB Delegasyonu Baş Sekreteri Javier Menendez Bonilla da konuşmasında, Başkan Özhaseki'ye, AB konusunda detaylı bilgiler sundu.

-"TÜRKİYE AB'YE ZENGİNLİK KATAR"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Türkiye'nin AB'ye girebilmek için senelerdir mücadele verdiğini hatırlatarak "AB kriterleri, her ülke için gerekli standartlardır. Ancak gelişen süreç içerisinde Türk halkının AB'ye olan güveni ve inancı sarsılmış gözüküyor. AB'nin bir an önce kendi içerisinde bir karara varması gerekir" dedi.

Türkiye'nin stratejik önemine değinen Başkan Özhaseki, Asya ile Avrupa'nın tam ortasında Türkiye gibi Avrupa'nın değerlerini taşıyan demokratik bir cumhuriyetin bulunmasının dünyanın selameti açısından önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin artık kabına sığmayan bir yapıda olduğuna vurgu yapan Başkan Özhaseki, Türkiye'nin her geçen gün gelişen sanayisinin Avrupa'ya zenginlik katacağını sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki, konuklarına Türk motifleri ile süslenmiş cam vazo ve Kayseri tanıtım kitabı armağan etti.