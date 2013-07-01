Özhaseki: Başbakana Yapılanın üç aşağı Beş Yukarısı Banada Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “Türkiye kolay bir ülke değil. 2002 yılından beri şer odakları rahat durmadı” dedi. Başkan Özhaseki, “Sayın Başbakan’ın ne günahı var da suikast düzenleniyor. İnancının adamı, davasının adamı. Partisi yüzde 50 oy almış ve kapatmak için yargıyı kullanıyorlar. Senelerce başörtülü diye bu insanlara zulmetmediniz mi? Bunları yapmadınız mı?

Şimdi işleri normalleştiren insana tezgahlar tutuluyor, envai çeşit oyunlar oynuyorlar, yer altındaki haşereler bir çok oyunlar oynuyor” diyerek şu şekilde konuştu:

“Yerel yönetimlerde de oluyor. Ufak örneklerini burada da yaşadık. Olmayan bir şey yok. Sayın Başbakan’a yapılanın üç aşağı beş yukarı burada da yapıldı. Kayserispor Başkanıyım ve üye aidat defterinde neden fotoğraf yok diye sorgulandım. Türkiye normalleşiyor ama bunlardan yılmadan mücadele ettik.

Gezi Parkı olayları yeşile sahip çıkmak için değil. Hesap o olsaydı Başbakanlık ofisini basmak için gitmezlerdi. Hesap Türkiye’de işler iyiye gidiyor. IMF’ye borçlar bitirilmiş, Türkiye ayağa kalkıyor ve bundan rahatsızlık duyuyorlar. Çözüm süreci tutuyor. Devlete küsen insanlar devlet ile barışıyor. Bölünme tehlikesi bitiyor. Böyle bir normalleşme ortamında bazıları yerlerinde duramıyor. Hem içeridekiler hem dışarıdakiler. Çevremizdeki komşu ülkelerin ve AB ülkelerindeki bir kısım ülkelerin de bunda parmağı var. Belli para babaları bunları destekledi. Otellerini açtılar, gösteri yapacak olanların kumanyalarını hazırladılar. Baktılar olmadı Bodrum’da keyif yapıyorlar.

Bize düşen uyanık olmak, iyi niyetle gayret etmek, birliğimizi beraberliğimizi bozdurmamak. Eğer biz böyle devam edersek, kim ne hesap yaparsa yapsın hüsrana uğrayacak.”