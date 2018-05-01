“Özhaseki-Çelik ortak” iddiası yalanlandı

Cumhuriyet’in haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’le ortak şirketleri bulunuyor. Çelik’in de başkanlığı Şubat 2015’te devraldıktan sonra bir şirkette ortak olduğu ailenin başka bir sigorta şirketine belediyeden ihale yağdırdığı iddia edildi. 2015-2018 yılları arasındaki 4 yılda Çelik’in ortağının şirketine 2 milyon TL’yi aşkın 4 ihale verdiği iddia edildi.

Haberde şu iddialara yer verildi:

“ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., 30 Ekim 2014 tarihinde, Kayseri’de 54 bin TL sermayeli olarak kuruldu. Kurucuları; Mehmet Özhaseki (9 bin TL), kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki (9 bin TL), diğer kardeşi Ali Özhaseki (9 bin TL), Mustafa Çelik (9 bin TL), kardeşi Sabri Çelik (9 bin TL) ile Vedat Çavuşoğlu (5.400 TL) ve Fatih Şahin (3.600 TL) idi. Ortaklar sonraki genel kurullarda dönüşümlü olarak şirketin yönetimini devraldılar. 5 Kasım 2014 tarihinde, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin hissedar ve kurucu olduğu, ENTAR 1, ENTAR 2, ENTAR 3, ENTAR 4, ENTAR 5, ENTAR 6, ENTAR 7, ENTAR 8 Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. adlarında 8 şirket daha kuruldu. Haziran 2016’da ENTAR bu şirketlerdeki hisselerini diğer ortaklara devrederek ortaklıktan ayrıldı. 25 Ekim 2017’de yapılan son genel kurulda, Sabri Çelik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Özhaseki, Kayseri’de 23 Haziran 1998’den, genel seçimlerde milletvekili adayı olmak için istifa ettiği 10 Şubat 2015’e kadar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 24 Mayıs 2016’da kurulan 65. Hükümet’te Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Özhaseki, halen bu görevine devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı olan Mustafa Çelik ise Özhaseki’nin istifasından sonra, 15 Şubat 2015 tarihinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimlerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.







Başkan sigortaya almış

Özhaseki’nin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Çelik, başka bir şirkette ortağı olduğu sigorta şirketine ise ihale yağdırmış. Resmi kayıtlara göre Halit Sabaz, SABAZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin müdürü olarak gözüküyor. Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve kardeşlerinin ortak olduğu 3 şirket bulunuyor. Bu şirketler Biletal İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Aziziye Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İpek Bilgisayar Endüstri ve Ofis Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bu 3 şirkete de Halit Sabaz’ın kardeşi Salim Sabaz ortak. Bu şirket ilişkilerine rağmen, SABAZ Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan son dört yılda sigorta hizmeti alımı yaptı. İhalelerin toplamı 2 milyon TL’yi geçiyor.”



İşte o ihaleler

İşte o ihalelerin yıllara göre tutarları, ihale dosya numaraları:

* 2018: 116 bin 890 TL (2018/84623).

* 2017: 233 bin 900 TL (2017/41734).

* 2016: 987 bin 998 TL (2016/491102).

* 2015: 835 bin 679 TL (2015/143731).”







Bakanlığın açıklaması

Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Gazetesi’nin 30.04.2018 tarihli ‘Siyaset Ticarete Sigorta Olmuş’ başlığı ile Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin de adı kullanılarak ortaya atılan iddialara dair açıklama yapma zarureti doğmuştur.

1. ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., Kayseri’de aynı bölgede ayrı ayrı 7 kişiye ait 1 MW’lik enerji üreten firmaların bekçilik, bakım ve temizlik işlerinin ortaklaşa yapılması için kurulmuştur.

2. Bu şirket, her biri 1 MW enerji üreten 7 ayrı kişiye ait tesislerin enerji panellerinin temizlenmesi, çevresinin bakım ve güvenliğinin sağlanması görevini yapmaktayken zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatılmıştır. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın herhangi bir ortaklığı da kalmamıştır.

3. Bu şirketin başka bir ticari faaliyeti olmamıştır, yani herhangi bir alım satım işlemi yapmamıştır. Hiçbir kamu ihalesine girmemiştir, hiçbir kamu ihalesi almamıştır. Devletle hiçbir ticari ilişkisi olmamıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere sadece bir hizmetin ortak görülmesi amacına matuftur.

4. ENTAR1 adlı şirket ise tamamen Sayın Bakanımıza aittir. Başka kişilerle bir irtibatı yoktur. Şeffaftır, her yönüyle ticaret kanununa uygun olarak kurulmuştur. 1 MW’lık enerji üreten bir şirkettir. Yine bu şirket de hiçbir kamu ihalesine katılmamıştır, herhangi bir kamu ihalesi de almamıştır. Sayın Bakanımızın 10.02.2015 tarihli Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği mal beyanında ve 30.12.2015 tarihli TBMM’ye sunduğu mal beyanında bu husus açıkça belirtilmiştir.

Tüm bu gerçekler ortadayken “Halef-Selef Başkanlar Ortak Çıktı” başlığı kullanılarak bir haber yapılması, bu sayede ihaleler dağıtıldığı yalanıyla algı operasyonuna kalkışılması tam bir ‘ahlaksızlık’tır.

Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan haber asılsızdır, uydurmadır, maksatlıdır. ”Siyaset Ticarete Sigorta Olmuş” başlığı kullanılmakta, Sayın Bakanımızın fotoğrafına 1. Sayfadan yer verilmekte ve haberin içeriğinde Sayın Bakanımızı hedef alan maksatlı bir algı üretilmektedir. Oluşturulmaya çalışılan bu algı ‘kirli zihinlerin’ masa başı haberciliğinden, köhnemiş ‘çamur at izi kalsın’ yaklaşımından öteye geçmemektedir.

İftira atmayı karakter edinen bu yalanın sahiplerine karşı hukuki yollara başvurulacağını kamuoyumuza saygılarımızla arz ederiz.”

Kayseri Gündem