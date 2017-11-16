ÖZHASEKİ ÇERKESLERLE BULUŞTU

Önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında Türkiye’de teşkilatlanmış tüm Çerkes dernek ve federasyonlarının başkan yönetici seviyesinde katıldığı geniş kapsamlı ilginç bir toplantı yapıldığını, bu toplantının gizli mimarının da Kayserili iş adamı ve bir dönem AK Parti’den aday adayı Oğuz Berk olduğunu belirten Uğur toplantıya katılanları da şöyle sıraladı;

“Çerkes Federasyonu, Dostluk Kulüpleri (Çerkes iş adamları), Birleşik Kafkas Konseyi, Kafkas Federasyonu, Çerkes Hakları İnisiyatifi vd. sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin yanı sıra AK Parti’deki Çerkes milletvekilleri; Murat Baybatur (Manisa), Hülya Nergis (Kayseri), Murat Alpaslan (Ankara) ile Ahmet Sani Ceylan (Çorum) da oradaydılar. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsilen Başdanışman Ayşe Türkmenoğlu da.”







“Dertleri derdimiz, sevinçleri sevincimiz”

Bakan Özhaseki de Bakanlık’ta gerçekleşen bu buluşmayı resmi sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu;

“Çerkez kökenli Milletvekillerimiz ve Kafkas Federasyonlarımızın Başkanları ile bir araya gelerek istişarede bulunduk. Çerkez kardeşlerimizin derdi bizim derdimiz, sevinçleri sevincimizdir. Bu coğrafyada her zaman bir olacağız, diri olacağız.”

Fuat Uğur’un “Cumhurbaşkanı’nın yeni atağı, Çerkesleri kucaklıyor” başlıklı son yazısı şöyle;







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Cumhurbaşkanı’nın yeni atağı, Çerkesleri kucaklıyor

İçlerinde olduğumdan biliyorum. Çerkeslerin kahir ekseriyeti muhafazakârdır ve AK Parti’yi destekler. Erdoğan deyince de akan sular durur onlar için.

Ama şunu da biliyorum ki Çerkesler iktidara ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kırgınlıklarını da saklamazlar. Bunun sebebi kendilerine sahip çıkılmadığı ve ilgilenilmediği olarak dillendirilir. Mesela dersiniz, hemen ilk akla gelenleri sıralarlar:

1-Neredeyse tüm dillerde yayın yapılırken TRT Çerkes neden yok?

2-Çerkeslerin özellikle yoğun olduğu illerimizdeki üniversitelerde (Samsun Ondokuz Mayıs ve Kayseri Erciyes gibi) neden bir türlü Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümleri açılmıyor. Sözgelimi Düzce Üniversitesi bunu başlattı ve çok başarılı oldu.

3-Çerkeslerin çok önemsediği bir tarihî şahsiyet olan Çerkes Ethem’e neden iadeiitibar yapılmıyor devlet nezdinde? Kahramanlıklarıyla Kurtuluş Savaşı’ndaki katkıları inkâr edilemeyecek olan Ethem Bey, Çerkesler için Atatürk’ün çok değer verdiği ve İnönü’nün politik oyunlarına kurban edilmiş bir isim.

4-Türkiye’deki yüz binlerce Abhaz ise Türkiye’nin Abhazya’yı hadi Gürcistan ile ilişkilerini bozmamak için tanımasa bile en azından ulaşım ve ticaret kolaylıkları sağlamasını talep etmekte.

Kısaca yukarıda dillendirilen bu konular için bu zamana dek bir umutsuzluk havası hâkimdi ama önceki gün bambaşka bir olay yaşandı.



MEHMET ÖZHASEKİ ÇERKESLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

“Önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında çok ilginç bir toplantı yapıldı. Türkiye’de teşkilatlanmış tüm Çerkes dernek ve federasyonlarının başkan yönetici seviyesinde katıldığı geniş kapsamlı bir toplantıydı bu.

Çerkes Federasyonu, Dostluk Kulüpleri (Çerkes iş adamları), Birleşik Kafkas Konseyi, Kafkas Federasyonu, Çerkes Hakları İnisiyatifi vd. sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin yanı sıra AK Parti’deki Çerkes milletvekilleri; Murat Baybatur (Manisa), Hülya Nergis (Kayseri), Murat Alpaslan (Ankara) ile Ahmet Sani Ceylan (Çorum) da oradaydılar. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsilen Başdanışman Ayşe Türkmenoğlu da.

Toplantı Bakan Özhaseki’nin Facebook ve Twitter hesaplarından duyuruldu.

Hangi kararlar alındığını söyleyelim hemen:

-Külliye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayesinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlenecek.

-Bu toplantıya Türkiye’deki tüm Çerkes sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, temsilcileri, ünlü Çerkesler çağrılacak.

-Cumhurbaşkanı’na yukarıda sıraladığımız taleplerin tamamı ya da öncelikli olanları takdim edilecek. Cumhurbaşkanı bu talepler konusunda açıklamalarını yapacak.

-Bunun için katılımcılar arasından bir “Organizasyon komitesi” oluşturulacak. Aslında bu komite oluşturuldu bile.







BU ORGANİZASYONUN GİZLİ MİMARLARI

Aslına bakarsanız işlerin bu noktaya gelmesinin bir, daha doğrusu iki gizli mimarı var.

Birincisi, öteden beri girişimciliği ve çalışkanlığıyla tanıdığım Kayserili iş adamı ve bir dönem AK Parti’den Kayseri’de aday adayı olan Oğuz Berk.

Oğuz Berk geçtiğimiz aylarda benimle konuşarak “Her yıl yaptığım Kafkas ödülleri törenini bu kez Cumhurbaşkanı’nın himayesinde Külliye’de yapmak için girişimde bulunuyorum, ne dersin?” dedi.

Çok şaşırdım. Olabilir miydi? Cumhurbaşkanı nasıl karşılardı?

Oğuz anlatmaya devam etti. Sanat, kültür, siyaset ve spor dallarında başarılı Çerkeslere ödüller verilecekti. Ama bir de “Onur ödülü” vardı ki o da 15 Temmuz şehidimiz, kendisi de bir Adige (Çerkes) olan Erol Olçok’un adına ailesine verilecekti. Oğuz Berk’in kafasında, hâlen yaşayan annesini, kardeşini ve eşini törene davet etmek vardı.

Bir de Altındağ’da Erol Olçok adına Çerkes kültürüne katkıda bulunacak bir kültür-sanat merkezi kurulması.

Dahası Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın desteğini de arkasına almıştı.

Hadi bakalım dedim. Oğuz dediğim gibi çok girişimci bir insan. Kısa zamanda bu sürecin ikinci gizli kahramanı olan Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Ayşe Türkmenoğlu ile irtibat kurdu, projesini anlattı. Ayşe Hanım benimseyince Polonya gezisinde yanında gittiği için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletti. Cumhurbaşkanımız da onaylayınca hemen çalışmalara başlandı. Sadece Cumhurbaşkanı için uygun tarih belirlenecek, organizasyon ona göre yapılacaktı.

Ama bu proje duyulur duyulmaz Çerkes sivil toplum kuruluşlarından bazıları rahatsız oldu, tartışmalar çıktı, milletvekilleri devreye girdi derken Bakan Mehmet Özhaseki olaya el koydu ve durumu yukarıda anlattığım üzere toparladı.

Şu anda Oğuz Berk de organizasyon komitesinde. Çok mutlu, çünkü “Bunu benim yapmam değil, yapılması önemli. Çerkesler adına önemli bir eşik aşıldı ve kucaklaşma sağlanacak” diyor.”

(Kayseri Gündem)