Özhaseki Cıvıklı Ustası Oldu

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve beraberindekilerle birlikte Tomarza ve Develi'de incelemelerde bulunan ve 2014 yılı Mart ayındaki seçimle birlikte yürürlüğe girecek olan Büyükşehir Belediyesi kanunun getirilerini anlatan Başkan Özhaseki, Develi temasları kapsamında bir cıvıklı fırınında cıvıklı pişirdi.
Belediye başkanlığındaki başarısının yanı sıra cıvıklı pişirme konusundaki maharetini de gösteren Başkan Özhaseki, pişirdiği cıvıklıyı Kayseri heyetine ikram etti.
Başkan Özhaseki'nin yanı sıra Ömer Dengiz de fırın küreğini eline alarak cıvıklı pişiren ikinci isim oldu.
Belediye başkanlığındaki başarısının yanı sıra cıvıklı pişirme konusundaki maharetini de gösteren Başkan Özhaseki, pişirdiği cıvıklıyı Kayseri heyetine ikram etti.
Başkan Özhaseki'nin yanı sıra Ömer Dengiz de fırın küreğini eline alarak cıvıklı pişiren ikinci isim oldu.
BU İLÇELERİN MERKEZE BAĞLANMASI İYİ OLUR İNŞALLAH YILLARDIR KADERİNE TERK EDİLMİŞ KÖYLER BELKİDE BU GÜNÜNDEN İYİ OLUR HİÇ BİR İLÇENİN KENDİNE BAĞLI KÖYE HİZMET GÖTÜRDÜĞÜNÜ BEN GÖRMEDİM ÖYLE OLMASA İDİ DEVELİNİN ŞIHLI YAHYALININ DELİALİUŞAĞI BÖYLE OLURMUYDU HER ŞEYDEN MAHRUMLAR.