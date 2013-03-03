Özhaseki Cıvıklı Ustası Oldu

AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve beraberindekilerle birlikte Tomarza ve Develi'de incelemelerde bulunan ve 2014 yılı Mart ayındaki seçimle birlikte yürürlüğe girecek olan Büyükşehir Belediyesi kanunun getirilerini anlatan Başkan Özhaseki, Develi temasları kapsamında bir cıvıklı fırınında cıvıklı pişirdi.

Belediye başkanlığındaki başarısının yanı sıra cıvıklı pişirme konusundaki maharetini de gösteren Başkan Özhaseki, pişirdiği cıvıklıyı Kayseri heyetine ikram etti.

Başkan Özhaseki'nin yanı sıra Ömer Dengiz de fırın küreğini eline alarak cıvıklı pişiren ikinci isim oldu.