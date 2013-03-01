Özhaseki: Cübbe Giymek İçimde Ukde Kaldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, Kayseri Barosu'nun seçimini yapıp yeni yönetimin belirlenmesinden sonra, belediyeye gelerek kendilerini ziyaret ettiğini, bugün de Baro'ya bir iade-i ziyarette bulunduklarını belirterek, Baro yönetimine yeni seçilenlere ''hayırlı olsun'' dileğinde bulundu. Bu ziyareti daha önceki yönetimle gerçekleştiremediklerini ifade eden Özhaseki, ''O günlerde belediyemize yapılan saldırılar vardı. Bir hukuki süreç işlemekteydi. Bu süreç içinde adliye camiasından uzak durmaya çalıştık. Baro'ya gelmemeye, savcılığa gelmemeye, hakimlerin yanına gelmemeye, normal insani ilişkilerde bile mesafeli durmaya gayret ettik. Bütün bunlar tamamlandığı için artık çok rahat gelip gidiyoruz. Özellikle benim bu kuruma gelmem lazım, nihayetinde ben de avukatım. Savcılık, avukatlık yapamasam da içimde bir ukte olarak cübbeyi giyme arzusu duruyor hala. Mesleğin içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyorum. Bu noktada, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak üzerimize düşen bir görev varsa yapmaya hazırız'' diye konuştu.

Özhaseki, Kayseri'de iyi bir uyum olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

''Kamu yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, hepsinin kendi arasında bir uyum içerisinde, Kayseri'ye iyi ve yapılabilecek projeler konusunda anlayış içerisindeler. Birbirlerine katkı sağlamaları, destek olmaları, köstek olmamaları... Bu açıdan bakıldığı zaman doğrusu Kayserimizde uyumun da bu şekilde sürüyor olması bizleri mutlu ediyor. Baro ya da adalet camiası için Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin yapmamız gereken ne varsa, onu yapmaya hazır olduğumuzu her zaman belirtiyoruz. Avukat arkadaşlarımızın sosyal tesis problemleri olduğunu biliyorum. Onunla ilgili zaten Büyükşehir Belediyesi olarak DDY'den ilgili talep yazımızı gönderdik. İnşallah kısa süre içerisinde oradan bize bir cevap gelirse, avukat arkadaşlarımız için Adliye Sarayı'na çok yakın bir yerde sosyal tesis yapacağız. Orası, avukat arkadaşlarımızın bir uğrak, nefes alma, dinlenme ve buluşma yeri olacak diye düşünüyorum. İnşallah bu gerçekleşir. İstinaf Mahkemesi için de zaten çalışmalar sürüyor.''

Ziyarette konuşan Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç da, Baro seçimlerden önce özellikle, hem ülkenin temel sorunlarıyla ilgili olarak, hem anayasayla ilgili olarak hem de yereldeki sorunlarıyla ilgili olarak gönlü geniş, herkese kucak açan ve sorunun çözülmesi noktasında her yere el uzatan bir baro olması noktasında bir tavır sergileyeceklerini ifade ettiklerini söyledi. Konaç, ''Belki bizim Kayseri'de en önemli artımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın avukat kimliği. Baro olarak bundan sonraki süreçte biz, sayın Belediye Başkanımıza sıkıntılarımızın giderilmesinde yardım ve destek arzu ettiğimizi ifade ediyorum. Bu arada, 15 Mart'ta Kayseri Barosu ile Erciyes Üniversitesi birlikte bir Anayasa Sempozyumu düzenliyor. Başkanımızın bu ziyareti dolayısıyla bunu da duyurmuş olayım. Anayasa Mahkemesi Başkanımızın da katılacağı sempozyuma basının huzurunda davetimizi de yapmış olalım. Bu konuyla ilgili zaten katkılarınız var, süreci bizimle birlikte takip ediyorsunuz'' diye konuştu.