Özhaseki'ler karne dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi programa katılmak üzere gittiği Diyarbakır'da karne günü nedeniyle bir anaokulunu ziyaret etti. Burada bir süre çocuklarla ilgilenen Bakan Özhaseki, çocuklara karnelerini verdi. Karne dağıtımı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Özhaseki, Diyarbakır'a sıklıkla geldiğini belirterek, terör örgütünün yakıp yıktığı yerlerdeki yapılanmayı düzenli bir şekilde götürebilmek, hizmetleri düzenli olarak sürdürebilmek amacıyla Ankara'da ve Diyarbakır'da yoğun çalışma yaptıklarını vurguladı. Diyarbakır'daki okullaşma oranına da dikkat çeken Özhaseki, "Karne günü olunca, güzel, kadim Diyarbakırımızda Valimizle birlikte bu okulu ziyaret etmek istedik. Gelirken aldığımız rakamlar son derece sevindirici. Yüzde 98'lerde bir okullaşma oranı var" açıklamalarını yaptı.







Ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda eğitimin önemine de vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Eğer eğitimi bu yaşlarda doğru ve bilimsel esaslara oturmuş vaziyette verirseniz o çocuklardan ilerde çok büyük faydalar bekleyebilirsiniz. Eğitimi veremezseniz başka batıl inançlarla kafalarını doldurursanız veya daha sonra ortaya çıkan bir takım terör örgütlerinin güdümüne gidecek şekilde boş bırakırsanız işte o nesilden de bir şey beklemek doğru olmaz" diye konuştu.

Diyarbakır'da gördüğü manzaranın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, "İnşallah bu yavrularımız çok güzel bir şekilde eğitimlerini tamamlar, meslek sahibi olurlar, bu vatana millete hizmet ederler. Kendi şehirlerine de büyük faydaları olur" dedi.



Neşe Özhaseki’de karne dağıttı

Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki’de Kayseri’de Şehit Yiğitcan Ciga Özel Eğitim Uygulama merkezinde, eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Şehit Yiğitcan Çiğa'nın eşi Nadiye Ciğa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Okan Akyol, Mehmet Sami Yazgan, Kocasinan Şube Müdürleri Erol Türkmen, Adnan Göllüoğlu Bakan Mehmet Özhaseki'nin Çocukları ve veliler katıldı.

Kurum Haberi - İHA