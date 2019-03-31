Özhaseki: "Millet ne derse o olur"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu'nda oyunu kullandı. Özhaseki, 1031 no'lu sandığa eşi Neşe Özhaseki , kızı ve damadıyla birlikte geldi.



Beştepe Mahallesi Sofuoğlu İlkokulu'nda Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, oy verme işlemini gerçekleştirdi. 1031 no’lu sandık başında basın açıklaması gerçekleştiren Özhaseki, “Bugün ülkemiz için önemli ve güzel bir gün olacak. Yaklaşık 3 aydır bütün aday arkadaşlar, bütün partilerin temsilcileri, çalışanları kampanyalarını sürdürdüler. Çok şükür bir kaza bela olmadan bir sıkıntı yaşanmadan, olgunluk içerisinde kampanya dönemini atlattık. ‘Keşke olmasaydı’ dediğimiz şeyler elbette var ama ülkemizde kan akmaması kimsenin burnunun kanamasını bir olgunluk olarak görüyorum. İnşallah ülkemizde bundan sonraki seçimlerde de bu hava korunur. Bu süreçte herkes kendi projelerini, kampanyalarını anlattı. Bugün çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması gerekiyor. Takdir milletin, millet ne derse o olur. Sonuca uygun şekilde davranıp faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ankara’mız ve Türkiye’miz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



Sofuoğlu İlkokulu’nda oyunu kullanan Özhaseki, önce evine geçip çocuklarıyla vakit geçireceğini daha sonra seçimi AK Parti Genel Merkezi’nden takip edeceğini söyledi. Seçim süresince yoğun bir tempoyla Ankaralı seçmenle bir araya gelen Özhaseki, 5 kilo vermesiyle ilgili çıkan haberlere, “Keşke 5 kilodan daha fazla verebilseydim. Zaten vermek için uğraşıyoruz. Sabah kahvaltısını evde yaptıktan sonra akşama kadar uzun bir maraton sürdü. Sanki bizim arkadaşlar da tren saati yazmış gibi çok sık aralıklarla program yazmış. Her birine uyup, bizim için toplanan insanları bekletmemek için koşturduk ama esnaf gezileri iyi oluyordu. Bir kuruyemişçiye uğradıysanız bir avuç kuruyemiş alıyor ve akşama kadar onunla idare ediyorduk. Akşam da yemekli bir toplantı anlayacağınız keyifli bir maratondu. Ankara halkı bizi kucakladı, bağrına bastı. Bir tek kötü sözle karşılaşmadık. Oy vermeyecek insanlar bile çok nezaketli davrandılar. Karşı partili olanlarla çokça sohbet ettik ve sarılarak ayrıldık. Bundan dolayı mutluyum” şeklinde karşılık verdi.



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Sofuoğlu İlkokulu’nda bulunan 1031 no’lu sandığa eşi Neşe Özhaseki, kızı ve damadıyla birlikte geldi. Neşe Özhaseki , “Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.