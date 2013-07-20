Özhaseki: Ömrümüz Çalışmakla Geçiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, İncesu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İncesu Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen yemeğe Başkan Özhaseki'nin yanı sıra İncesu Kaymakamı Ercan Öter, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Kamu Kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ile ilçe halkı katıldı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un kısa bir açılış konuşması yaptığı iftar yemeği sonrası kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki geldi. 'Kayseri'de işler iyiye gidiyor' diyerek konuşmasına başlayan Başkan Özhaseki, göreve geldikleri yıllarda Kayseri'nin merkez nüfusunun 400 binler civarında olduğunu, şimdiler de ise bu rakamın 1 milyonu aştığını söyledi. Başkan Özhaseki, 15 yılda nüfusu 2 buçuk misli büyüyen şehir sayısının çok az olduğunu, olan şehirlerin de başta gecekondu olmak üzere bir çok sıkıntılarının bulunduğunun altını çizdi. Kayseri'de buna bağlı olarak bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Başkan Özhaseki, ''Kayseri düzenli bir şekilde gelişiyor, şehrin her bir tarafında çalışmamız var. Geriye dönük olarak bizim belediye başkanlığımızı hatırlayan arkadaşlar bilirler, bizim ömrümüz çalışmakla geçiyor; iyi niyetli çalışmakla geçiyor. Devasa projeleri şehrimize kazandırmakla geçiyor'' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde Kayseri'deki uyuma da dikkat çeken Başkan Özhaseki, iftar yemeğinin hazırlanmasında emeği geçen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'a teşekkür etti.