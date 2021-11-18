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ÖZHASEKİ: "SAPKINLIKLARI TASVİP ETMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR" DEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGBT eleştirilerine açıklama getirerek “Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler, tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi” dedi.

ÖZHASEKİ: "SAPKINLIKLARI TASVİP ETMEMİZ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR" DEDİ

Mehmet Özhaseki sosyal medya üzerinden yapmış olduğu konuya izahat getiren paylaşımında, “Bir TV kanalında yaratılıştan kaynaklanan farklı bireylerle ilgili söylemiş olduğum sözler, tamamıyla bağlamından koparılıp başka mecralara çekildi. Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum; Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır. Ancak sonradan yapılan geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Kurumsal

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LbtÖzhaseki
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