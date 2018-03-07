Özhaseki tedirginim deyip anlattı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki depremle ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. İstanbul, kentsel dönüşüm ve şehircilik gibi başlıklarla yapılması gerekenleri anlatan Özhaseki, "Hükümetin bir bakanı olarak tedirginlik yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir etkinlikte "Herkes için şehir" başlıklı bir konuşma yaptı. Depremle ilgili birçok tedbir olduğunu, çalışmaların devam ettiğini belirten Özhaseki,

diye konuştu.

Bu konuda İstanbul'daki belediye başkanlarını uyarmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, bu konuda hazırlanan yasa taslaklarını yakında Meclis'e getirerek, yasalaştıracaklarını bildirdi. Özhaseki, "Hızla kentsel dönüşüme girmek, sağlıklı binalara kavuşmak istiyoruz." dedi.









Yapmaya çalıştıklarını "acemi bir terzinin paramparça ettiği bir kumaşı yeniden biraraya getirip, birisinin üstüne elbise giydirebilmek için çaba" olarak anlatan Özhaseki, bunun özellikle rantın çok yüksek olduğu, menfaatlerin çekiştiği bir noktada dağları delmek kadar zor olduğunu söyledi.

Özhaseki, "Ama az çok olayı biliyoruz. Aklımız eriyor. Neler yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu uğurda da büyük bir mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM MECBURİYET"

Türkiye'de kentsel dönüşümün lüks olmadığını, bir mecburiyet ve zorunluluk olduğunun altını çizen Özhaseki, "Deprem bir gerçek. Bu ülkenin topraklarının altı iyice hareketli ve o hareketliliğe karşı şu andaki teknolojiyle bir şey yapamıyoruz. Ancak onu anlarız, ona uygun davranırız ve o zaman işi kurtarırız."değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, Japonya'nın depremle mücadeleye ilişkin çalışmalarına değinerek, "Biz, deprem olursa üçüncü kattaki adam yukarı mı çıkacak, aşağıya mı inecek? Asansöre mi binecek, merdivenlerden mi inecek? Hala bunları konuşuyoruz. Hepimizi bir korku sarıyor. Japonlar bizden çok mu akıllı?" diye sordu.

Depremle ilgili tedbirleri alma noktasında hiç kimsenin ciddi davranmadığını vurgulayan Özhaseki, "Herkese düşen önce oturduğu ev depremsellik noktasında nedir, ne değildir baktırmak. Herkes fakir fukara veya 3 kuruş mühendislere para veremeyecek durumda değil." dedi.Özhaseki, belediyelerin de depremsellik açısından kendi bölgelerini tek tek elden geçirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

ŞEHİRCİLİK ŞURASI

Şehircilik Şurası'nı bir sene önce başlattıklarını anımsatan Özhaseki, "Buradan çıkan sonuçları yönetmeliklere ve kanunlara yazıyoruz. Bir kısmını getireceğiz Meclis'e. Önümüzdeki sezonun sonuna doğru çok hızlı vaziyette bu işe girmek istiyoruz." şeklinde konuştu. Özhaseki, özellikle 1999 depreminden önce yapılan binaların eski yönetmeliğe tabi olduğu için büyük çoğunluğunun risk taşıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

BUNU YAPMAYA GÜCÜMÜZ YETER

"Senelik 500 bin civarında bağımsız birimi, yapıyı değiştirmemiz lazım. 15 sene devam edersek 7,5 milyon civarında bağımsız birimi değiştirmiş oluruz. Bunu yapmaya gücümüz yeter. Malzememiz, teknik ekibimiz var. O zaman bir an önce başlamalıyız. Bu konuda teşvikler vermeliyiz. Belediyeleri biraz tahrik etmeliyiz. O konuda da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde de bunu ortaya koyacağız."



ŞEHİR 2023 PROJESİ: MAHALLE KONSEPTİ

Şehir 2023 projesini de anımsatan Özhaseki, şunları söyledi: "Beş belediyeyle anlaştık. Üniversitelerle çalıştık, 5 belediye bize yer gösterdi. Oralarda uygulamaya başlayacağız. Daha sonra kooperatif kurmak isteyenler eğer düşündüğümüz şekilde bizim verdiğimiz projeleri orada uygulamaya giderlerse onlara da kolaylık sağlayacağız.

ARSASINI BEDAVA VERECEĞİZ

Arsasını Milli Emlak'tan bedava verdireceğiz. Yani kibrit kutusu gibi 15 katlı binalar yan yana dikip, herkesi orada oturtup geçip giden bir anlayıştan ziyade bizim kendi medeniyet tasavvurumuz içinde düşündüğümüz mahalle konsepti yapılaşmayı sağlayacak gruplara, taahhüt ettiğinde yeri bedava verip, daha sonra da teşvikle devam ettirmeyi düşünüyoruz." (internethaber.com)