Özhaseki yeniden Kayseri’de

Saat 11.00’da Kayseri Garnizon Şehitliği ziyaretinde bulunacak olan Özhaseki, daha sonra Hunat Cami’sinde 15 Temmuz şehitleri için mevlidi şerif okutulmasına katılacak. Öğle namazın ve yemek ikramının ardından, 14.30’da Bünyan Şehitliği’ni ziyaret edecek olan Özhaseki, 15.00’da 15 Temmuz şehidi Özel Har. Polis Cennet Yiğit’in ailesini ziyarette bulunacak. Özhaseki’nin diğer programları ise şöyle devam edecek: 15.15’te Yeşilhisar’a hareket. 16.00’da Yeşilhisar Şehitliği ziyareti. 16.30’da 15 Temmuz şehidi Özel Har. Kübra Doğanay’ın ailesini ziyaret.

Haber: M. Furkan Şahin



