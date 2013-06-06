Özhaseki Yozgatlılarla Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği "Şehir ve Yaşam" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Dernek binasında gerçekleşen konferansa Kayseri'de yaşayan Yozgatlılar büyük ilgi gösterdi. Başkan Özhaseki, Yozgatlı hemşehrilerinin Miraç Kandilini tebrik ederek başladığı konuşmasında "Cenab-ı Hak nice kandillere huzurla, ağız tadıyla erişmeyi nasip etsin" temennisinde bulundu.

Konuşmasında Kayseri için 19 senedir bir mücadele içinde olduğunu kaydeden Başkan Özhaseki, göreve ilk geldiği yıllarda gecekonduların ıslahı, altyapı ve üstyapı hizmetleriyle uğraştığını söyledi.

Bir dönem sonra büyük projelerin zamanının geldiğini belirten Başkan Özhaseki, turizmden, kültür sanata, spordan eğitime, sanayiden ticarete kadar Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'yi geliştirip kalkındırmak adına hedeflediği 10 başlığı detayları ile anlattı.

"YAŞAYAN ŞEHİRLER OLUŞTURMAK ELİMİZDE"

Kayseri'nin son yıllarda yapmış olduğu değişim ve gelişimin konuşulduğu konferansta Başkan Özhaseki, "Şu anda geldiğimiz noktada şükür altyapı bitti, üstyapıda uzun boylu eksiğimiz kalmadı. Bundan sonra Erciyes gibi kalkınma projeleri ve kültür sanat projeleri önümüzde duruyor" dedi.

Konuşmasında Kültür Yolu, Kale İçi Kültür Sanat Merkezi, Kayseri Mahallesi, Harikalar Diyarı projeleri ile Gevher Nesibe Medresesi'ne yapılacak Selçuklu Müzesi ve Kayseri Lisesi'nde kurulacak Milli Mücadele Müzesi'ne de değinen Başkan Özhaseki, bu projelerin Kayseri'ye nefes aldıracak projeler olduğunun altını çizdi. Başkan Özhaseki, kültür sanat hayatını canlandıracak bu projelerin önemini şu sözlerle ifade etti: "Kentin altyapısı, üstyapısı bittikten sonra bunu kültürle, sanatla, size ait olan değerlerle doldurmazsanız şehir kocaman bir huzur evi olur. Bu da insanları memnun etmez. İnsanlar bu asırda yaşadıkları şehirden zevk almak istiyorlar."

2014 yılı Mart ayındaki seçimle birlikte yürürlüğe girecek olan Büyükşehir Belediyesi kanununun getirilerini de anlatan Başkan Özhaseki, şehir merkezi dışında kalan 11 ilçede büyük bir değişimin yaşanacağını söyledi.

YOZGATLILARDAN "SAMİMİ" TEŞEKKÜR

Oldukça samimi bir ortamda geçen konferansta Yozgatlı hemşehrilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Özhaseki, çeşitli konulardaki istek ve talepleri de dinledi.

Programın sonunda Yozgatlılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Başkan Özhaseki'ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek günün anısına Yozgat testi kebabının simgesi testi, Osmanlı, Selçuklu devlet armaları ve Türk Bayrağı armağan etti.

Bazı vatandaşlar, Başkan Özhaseki'nin bu ziyeretini, yaklaşan yerel seçimler öncesi bir çalışma olarak nitelendirildi.

