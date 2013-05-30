Özhaseki'den Alkol Yasası Açıklaması

Başkan Özhaseki, son günlerin tartışma konusu yeni alkol yasası hakkında açıklamalarda bulundu. Alkol yasasını "yapılması gereken, objektif" bir yasa olarak değerlendiren Başkan Özhaseki, "Çıkan yasa, alkol satışını disiplin altında tutmak adına yapılmış bir düzenlemedir. Bu yasa ile özellikle gençlerimizi, okullarımızı, ibadethanelerimizi alkol satışı yapılan alanlardan biraz uzakta tutmak amaçlanmıştır. Dünyanın pek çok ülkesinde buna benzer veya daha sert kuralların olduğunu görebilirsiniz. Böyle değerlendirildiği zaman çok sıradan, yapılması gereken, doğru olan, objektif bir yasa olarak görmek mümkün. Alkol yasası ile ilgili her düzenlemeyi laikliğe aykırı bir husus olarak görüp ayağa kalkarsanız bu işin içinden çıkamazsınız" ifadelerini kullandı.