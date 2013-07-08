ÖZHASEKİ'DEN BİRLİK MESAJI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Sanayi ve Ticaret Merkezi Gıdacılar Kooperatifi'nin konuğu oldu. Kooperatif Başkanı Erol Sırıklı, Başkan Özhaseki'ye 2009 yılında yapmış oldukları ziyareti hatırlatarak o gün verilen desteği unutmadıklarını söyledi. Sırıklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "2009 yılında sizleri ziyaret ederek büyük bir site ve ticaret merkezi kurmak istediğimizi belirttiğimizde söyledikleriniz kulaklarımdan gitmiyor. Bize, 'artık küçük işletmelerin büyümesi gerekiyor. Büyük sermayelerin bu pastadan payı gittikçe artacak. Herkes şimdiden pozisyonunu alsın. Güçleri sermayeleri birleştirerek daha büyük yatırımlarla ayakta kalsın. Her konuda sizi desteklemeye hazırım demiş ve bizi yüreklendirmiştiniz. Burada 125 bin metrekare büyüklükte, 100 bin metrekare kapalı alanda 22 ortağımız var. 1000'e yakın eleman istihdam ediliyor. 56 firmanın temsilciliğini yapıyoruz burada. Temsilcisi olduğumuz bayiler turlar düzenleyerek buraya diğer illerden bayileri getiriyorlar ve örnek bayi olarak gösteriyorlar" dedi.

Kooperatif üyelerinden Yaşar Kaşıkçı da söz alarak Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları nedeniyle Başkan Özhaseki'ye teşekkür etti. Kayseri'nin kısa sürede büyük hizmetler aldığını anlatan Kaşıkçı, "Yıllar önce, burada stadyum olacak, ülkeler gelecek, uluslararası yarışmalar olacak deseler inanmazdık. Şimdi Erciyes'e suni kar yağdırılıyor. Çok önemli hizmetler bunlar. Allah gücünüzü artırsın" diye konuştu.

"PASTAYI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Mehmet Özhaseki de, dünyada hızlı bir değişimin yaşandığını ve herkesin kendi konumunu her an gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Yapılan sitenin birtakım küçük ihtiyaçlarının giderilebileceğini; ama asıl konunun ulaşım olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, "Asıl yapacağımız burayı Talas'a bağlayacak yol. İstimlaka başladık. Trilyonlarca lira para verdik. Yol üzerindeki viyadüğün projesini de hazırladık. Viyadüğü Karayolları yapacak. Projeyi teslim ettik. Yolun bu bağlantısını önümüzdeki baharla birlikte başlatabilirsek 7-8 kilometrede burayı Talas'a bağlayacağımız bir yol yapılacak" dedi.