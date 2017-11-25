ÖZHASEKi’DEN O FOTOĞRAFA SERT YANIT

İŞTE O AÇIKLAMA:



Bugün yayınlanan, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde çıkan haberlerde Sayın Bakanımızı hedef alan asılsız ifadeler ve algı üretme çabasına karşı açıklama yapma zarureti doğmuştur. Haberde geçen olayın doğrusu şudur:



1. 2011 yılının Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina Eyaletinin Meclis Başkanı Thom Tillis başkanlığında ABD’li senatör ve milletvekillerinden oluşan bir heyet, 'Kardeş Şehir' ilişkisine temel oluşturmak amacı ile Kayseri’ye gelmişlerdir. Heyet, Kayseri’de yaptıkları incelemelerin ardından o dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Mehmet Özhaseki’yi de ziyaret etmiştir. Uzun görüşmeler ve daha sonra devam eden yazışmaların ardından Kayseri ile Kuzey Carolina arasında ‘Kardeş Şehir’ ilişkisi kurmak uygun görülmüş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi bu doğrultuda karar almıştır.



2. Devam eden süreçte ‘Kardeş Şehir’ ilişkisi olgunlaştırılmış ve 2012 yılının Mayıs ayında Kuzey Carolina Eyalet Meclisi’nde yapılacak bir törenle ‘Kardeş Şehir’ protokollerinin imzalanması kararlaştırılmıştır.



3. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi almış olduğu kararla, ‘Kardeş Şehir’ ilişkisinden sorumlu olan Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanını, ilgili Genel Sekreter Yardımcısını ve Büyükşehir Belediye Başkanını bu protokolün imza törenine katılmak için görevlendirmiştir. Bu bilgilerin tamamı resmi belgelerle tespitlidir.



4. Daha önce başka şehirlerle kurulan kardeş şehir ilişkilerinde olduğu gibi yine oluşan bu teamül gereği, Ticaret ve Sanayi Odaları başta olmak üzere, MÜSİAD, KAYSİAD, GESİAD gibi iş dünyası temsilcilerine masrafları kendileri veya temsil ettikleri kurumları tarafından karşılanması kaydıyla programa katılabilecekleri ifade edilmiştir. Yapılan resmi ziyarete o dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Sanayi Odasını temsilen Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Oda üyesi olarak Ali Ezinç, Ticaret Odası üyelerinden İlhan Miraboğlu ve bazı üyeler, GESİAD’ı temsilen Hamdi Kınaş ve Kayserili bazı işadamları katılmıştır. Ayrıca fotoğrafta görülmeyen birçok işadamı da bu ziyarette yer almıştır. Yani ziyarete katılanların neredeyse tamamı, yapılan her programda kurumlarını temsil eden, Kayseri protokolünce ve Kayseri’de herkesçe bilinen isimlerdi. O tarihler itibariyle FETÖ terör örgütüne dair resmi bir bilgi de henüz yoktu. Dolayısıyla fotoğraftaki bazı isimlerin bir terör örgütünün mensubu olduklarına dair herhangi bir hukuki tespit veya toplumsal bir kanaat de yine o tarihler itibariyle mevcut değildi. Nitekim, bu yapının geri planda sakladığı hain niyetler 17-25 Aralık kumpasıyla ortaya çıktıktan sonra, FETÖ’ye ve FETÖ ile irtibatını kesmeyenlere karşı Sayın Bakanın tutumu çok açık ve net olmuştur.



5. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki 2012 yılının Mayıs ayında Kuzey Carolina Meclisi'nde Amerikalı milletvekillerine hitap etmiş ve Kuzey Carolina Eyaleti ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Ayrıca Ticaret Bakanları ile de protokoller imzalanmış ve kurumlarını temsilen gelen bu iş adamları resmi toplantı ve kokteyllerde yer almışlardır.



6. Ziyaretin New York ayağında heyet gezi yaparken haberde gösterilen fotoğraf Central Park’ta çekilmiştir. Fotoğraf asla Pensilvanya’da çekilmemiştir.



7. Altını bir kere daha çizerek ifade etmek gerekirse, haberde geçen fotoğraf 2012 yılının Mayıs ayında New York’ta Central Park’ta, (gidenler tarafından bilinen bir yerde) çekilmesine rağmen özellikle Pensilvanya’da çekildiği yalanı ile çirkin bir algı operasyonu yapılmak istenmiştir. Ayrıca kardeş şehir ilişkisi için yapılan resmi programı, Pensilvanya’ya yapılan özel bir ziyaretmiş gibi göstermek tamamen yalandan ibarettir ve hiç bir ahlaki ilkeyle bağdaşmamaktadır.



8. Bu çirkin algı operasyonlarının, hain FETÖ’nün ekmeğine yağ sürmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak maksadı taşıdığı açıktır. Zira FETÖ’yle irtibatından dolayı yargılanan sanıklar her türlü iftirayı, Pensilvanya’dan gelen talimat gereği toplumun önde gelen isimlerine bulaştırma emelinde olup böylece FETÖ ile mücadelede kafa karışıklığı yaratmak istemektedirler. FETÖ; 17-25 Aralık kumpasından sonra, kendilerine karşı aldığı sert tavır ve tutumdan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi hedef göstermiştir.



9. Bu çirkin haberi yapan medya gruplarına bakıldığında; birinin sahibinin FETÖ’den yurt dışına kaçtığı yine diğerinin genel yayın yönetmeninin de firari bulunduğu ve yurt dışında alenen Türkiye düşmanlığı yaptığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Yalan ve iftiraya dayanan bu haberlerin bahsi geçen medya gruplarında yer alması özellikle manidardır.



10. Karalama kampanyalarıyla; yıpratma, algı üretme, itibar cellatlığına soyunma ve bu algı üzerinden maksatlı bir operasyon yapmaya çalışanlara karşı hukuki yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.









ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

