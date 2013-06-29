Pakistan'dan Kayserili İşadamlarına Davet

Ziyarette bir konuşma yapan Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammad Shaukat, Kayserili işadamlarını Pakistan’a davet etti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret eden Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammad Shaukat, ziyarette yaptığı konuşmasında, “Bu ziyaret benim için ilk ziyarettir. Özel ve tarihi kente ilk ziyaretim. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Biz Türkiye ile tek milletiz. Biz ayrı bölgede yaşıyoruz, Türkiye Avrupa’ya yakın ama biz biraz uzakta kalıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Pakistan ve Türkiye tarihinin ortak olduğunu söyleyen Shaukat, “Ben Kayseri’den çok etkilendim. Kayseri çok önemli bir sanayi merkezidir. Buradaki sanyi çok önemli bir yer tutmaktadır. Ben Pakistan ve Türkiye arasında güçlü ilişkiler görmek istiyorum. İki ülke arasında ticari ve sanayi alanında önemli gelişmeler olacağına inanıyorum. Kayserili işadamlarını da Pakistan’a davet ediyorum” diye konuştu.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, “Odamıza yaptıkları ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler zaten tarihten bu yana süre gelmektedir. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nda Pakistan’ın Türkiye’ye yapmış olduğu yardımları hep biliyoruz, tarihten okuyoruz. Türk halkı bu konuda Pakistan halkına müteşekkirdir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hiçyılmaz, günün anısında Pakistan Büyükelçisi Shaukat’a plaket takdim etti. Shaukat da üzerinde Pakistan ve Türkiye bayraklarının bulunduğu plaketi Hiçyılmaz’a sundu.