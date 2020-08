“Pandemi Mücadelesinde Hassasiyet” Çağrısı

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de Covid-19 pandemi sürecinin başından beri her alanda Maske, Mesafe ve Temizlik denetimlerini hiç aksatmadan devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Emniyet güçleri tarafından 81 ilde uygulanacak olan “Koronavirüs Denetimleri” Kayseri’de de yapıldı. Pandemi sürecine yönelik çalışmaları salgının başından beri sürdüren Büyükşehir Belediyesi, genelgeye istinaden aynı hassasiyetle merkezde Maske, Mesafe ve Temizlik denetimleri gerçekleştirdi.







Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Emniyet güçleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimlere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte katıldı. Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Pandemi sürecini iyi yönetme kaygısını sürekli güttüklerini söyleyerek şöyle konuştu:

“Kayserimizin esnafına hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum. Hakikaten burada sizlerin de gözlemlediği gibi kurallara büyük oranda uyulduğunu görüyoruz. Zaten Kayseri insanı kendi çıkarlarına ters bir uygulama yapmaz. Şu anda da bu hassasiyet içerisinde ticaretini de yapıyor. Kurallara da uyuyor. Bizim buradaki amacımız hem yönlendirmek, hem bu işin hassasiyetini vurgulamak. Kayseri’de an az oranda vaka görmek. Kayseri’de herhangi ciddi manada bir sıkıntımız yok. Kayseri ticaretin merkezi, Kayseri sanayinin merkezidir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hatırlattığı süreçte Maske, Mesafe ve Temizlik kuralını hayata geçirip işimize bakmak. Önümüze bakacağız. Gündemimizde bu süreci en iyi şekilde nasıl yönetiriz kaygısını güdeceğiz. Değerli basın mensubu dostlarımızı da teşekkür ediyoruz. Bu yönden hep desteğinizi aldık” dedi.







Denetimleri sırasında konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın da , “Bugün ülkemizin her köşesinde eş zamanlı olarak denetim yapılıyor. Bu denetimler hayatımızın her alanını kapsayacak durumlarda yapılıyor. Arkadaşlarımız sahada. Bugünkü amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Hepimiz sahadayız. Amacımız farkındalık oluşturmak” diye konuştu.

Denetimler sırasında esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç ile Vali Şehmus Günaydın, ayrıca Maske, Mesafe ve Temizlik konusuna dikkat eden esnaflara da teşekkürlerini ilettiler. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı.