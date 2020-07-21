“Pandemi süreci futbolda bir soğumaya neden oldu" Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da, 10 yıl genel kaptanlık ve 7 yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, pandemi sürecinin futbolda bir soğumaya neden olduğunu söyleyerek, "Bu dönem oynanmamış sayılsın ama kimsenin de hakkı yenmesin" dedi.

21 Temmuz 2020 Salı 15:24