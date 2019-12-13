Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı belediye binası girişinde karşıladı. Ziyarete, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.







Karşılamanın ardından Başkanlık makamına geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık geçmişe sahip olan Kültepe Kaniş-Karum’daki kazı çalışmalarında çıkan tabletlerin replikasını hediye etti. Tabletlerin olduğu kutunun kapağını açan Bakan Albayrak, “İçini boş vermişsiniz” esprisi yaptı. Başkan Büyükkılıç da Bakan Albayrak’ın esprisine, “İçerisinde para yok, parayı siz koyacaksınız Sayın Bakanım. Bunların gerçekleri para ediyor Sayın Bakanım. Ticaretin merkezi Kaniş Karum’da kazılarda ortaya çıkan 24 bin tabletten bazılarının imitasyonudur. Çek senet içerisine koyup saklamışlar” esprisiyle cevap verdi.





