Parkımızın adı

Mısır darbecilerinin vahşetine seyirci kalamayan herkes Rabia Selamı vermeye başladı. Ülkemizde ve Kayseri’de de büyük destek gören Rabia Selamı’nın Kayseri’de bir parka isminin verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bu parkın da Büyükşehir Belediyesi’nin hemen yanı başında bulunan askeri lojmanların ve iki paşa konağının yerine yapılması düşünülen parkın olması tam isabet olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından da açıklanan bu projede Londra’da bulunan Hyde Park’tan esinlenerek parkın bir köşesinin “Demokrasi Köşesi” olarak yer alacağı belirtilmişti. Bunun yerine batı menşeli bir çalışmanın ürünü olarak bir parkın lanse edilmesi değil de Mısır’da Müslümanların zalimlere karşı direnişi ve özgürlük mücadelesi sonrasında ortaya çıkan Rabia simgesinin parka ismini vermesi çağrısında bulunuyorum. Her işimizde ikiyüzlü batının sunduklarına öykünmek yerine kendi değerlerimizle yeşeren bir isimle bu parkın anılması ve bu şanlı direnişin hatırlanması gerekmez mi?



Büyükşehir Belediyesi’nce kısa bir zaman önce yapılan açıklamada Kayseri’de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin hemen yanı başında 12 Eylül 1980 sonrasında yapılan askeri lojmanların ve iki paşa konağının yıkıldığı söylenmişti. Ortaya çıkan 6 bin 500 metrekarelik alanın park olacağı belirtilen açıklamada Başkan Özhaseki’de parkın içerisinde bir alanın “Demokrasi Köşesi” olarak yer alacağını ve buraya konulacak kürsü ile vatandaşların görüşlerini dile getireceğini söylemişti.

Yine belediyenin açıklamasında ihalesi sonuçlanan parkın yapımına kısa süre içinde başlanıp, Kasım ayına kadar tamamlanarak hizmete sunulması planlandığı kaydedilmişti. Yapılanlar gayet güzel. Fakat yazımın başında da dile getirdiğim gibi artık ikiyüzlü Avrupa’nın gözümüze soktuğu değerlerinin yerine kendi topraklarımızda ve kendi değerlerimizden beslenen yapılanmaların vücut bulması isteğimi birçok vicdan sahibi tarafından sanırım makul karşılanacaktır.



Bünyamin Gültekin