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Parklarda %60 Su Tasarrufu

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yeşil alanların yapımına, bakımına özen gösterirken, yüzde 60’a varan oranda tasarruf sağlayan sulama sistemlerini geliştirip yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Parklarda %60 Su Tasarrufu
‘İsrafsız Belediye’ anlayışıyla Kocasinan Belediyesi’nin hizmet verdiğinin altını çizen Başkan Bekir Yıldız,” Kayseri’de yaz, aşırı sıcak ve kurak geçtiği için yeşil alanların bakımının ve sulamasının etkili şekilde yapılması gerekiyor. 2 saatlik bir aksama dahi yeşil alanın sıcaktan ve susuzluktan zarar görmesine neden oluyor. Bu nedenle park ve yeşil alanların bakım ve sulamasına özen gösteriyoruz” dedi.
Başkan Bekir Yıldız, sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı zamanlarda, yeterli sulama yapılırken suyun da israf edilmemesi için işgücü, zaman ve su tasarrufu sağlayan sulama sistemi geliştirip yaygınlaştırdıklarına dikkat çekerek,”Personelin hortumla yaptığı sulamada zaman ve su israfını ortadan kaldırmak amacıyla yeşil alanlarımızda otomatik fıskiye sistemi kurduk. Zamanımızı, işgücümüzü ve kaynaklarımızı daha verimli değerlendirirken, hem etkili sulama yapıyor hem de su kaynaklarımızda yüzde 60’ı bulan oranlarda tasarruf sağlıyoruz” dedi.
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