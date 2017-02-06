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Partilerin propaganda süresi

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’a göre, siyasi partiler TRT'de konuşma hakkını kullanabilecek.

Partilerin propaganda süresi

Referandumu öncesi Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’a göre AK Parti, CHP, MHP ve HDP, TRT radyo ve televizyonlarında konuşma hakkını kullanabilecek.

KONUŞMA HAKLARI

AK Parti'nin 10'ar dakikalık 3, CHP, MHP ve HDP'nin 10'ar dakikalık 2'şer konuşma hakları bulunuyor.

ERDOĞAN'A DA 10'AR DAKİKALIK 2 KONUŞMA HAKKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dilerse 10'ar dakikalık 2 konuşma hakkı verilecek. Böylece, yasa gereği iktidar partisi 3 defa, Cumhurbaşkanı isterse 2 defa konuşacak.

Hükümete 30 dakika, Cumhurbaşkanı'na 20 dakika, diğer 3 partiye 20'şer dakika propaganda hakkı tanınmış olacak.

Kayank:Ensonhaber

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