Paspaslar yine yerinden söküldü

Bürüngüz Camii etrafında bulunan kaydırmaz kıvırcık paspaslar bir kez daha yerle bir oldu. Geçtiğimiz hafta yağan karın ardından araçlarla kaldırımdaki karların temizlenmesi için yapılan çalışma sonrasında özenle döşenen paspaslar yerinden sökülmüş ve halkın tepkisine neden olmuştu.







Dün yağan kar ile birlikte ortaya yine o içler acısı manzara çıktı. Vatandaşlar ise “Daha geçen hafta aynı manzara ortaya çıktı. Yazık, günah. Kaldırımlar araç ile değil de insan gücüyle temizlenemez mi?” diyerek duruma tepki gösterdiler.

Haber-Foto: Osman Gazi Gün / Ufuk Çamdal

