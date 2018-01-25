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Paspaslar yine yerinden söküldü

Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırımlara döşenen kaydırmaz kıvırcık paspaslar kar yağışı sonrasında kaldırım küreme çalışmaları nedeniyle bir kez daha yerlerinden söküldü.

Paspaslar yine yerinden söküldü

Bürüngüz Camii etrafında bulunan kaydırmaz kıvırcık paspaslar bir kez daha yerle bir oldu. Geçtiğimiz hafta yağan karın ardından araçlarla kaldırımdaki karların temizlenmesi için yapılan çalışma sonrasında özenle döşenen paspaslar yerinden sökülmüş ve halkın tepkisine neden olmuştu.



Dün yağan kar ile birlikte ortaya yine o içler acısı manzara çıktı. Vatandaşlar ise “Daha geçen hafta aynı manzara ortaya çıktı. Yazık, günah. Kaldırımlar araç ile değil de insan gücüyle  temizlenemez mi?” diyerek duruma tepki gösterdiler.
Haber-Foto: Osman Gazi Gün / Ufuk Çamdal
 

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyesiKarKaldırımPaspas
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ali medet 2 ay önce

tam komedi...ey belediye...kayseri gibi kar kış memleketinde kaldırımlara halı sereceğine....kaymayacak malzeme bazalt vs..döşemek hiç aklınıza gelmezmi....bu belediyenin teknik adamları ne iş yaparki....tam türk filmi gibi komedi....

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Sebahattin ozenc 2 ay önce

Bu konu ile ilgili önceki haberime yaptığım yorumu yayımlamadınız sizi kınıyorum.aynı sorunların devam ediyor olması ve israf beni üzüyor..

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