PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜ ÇÜRÜMEKTEN KURTARILSIN!  

Dadaloğlu Derneği Başkanı Av. H. İbrahim Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Genç Cumhuriyetin aydınlanma kalelerinden Köy Enstitüleri 78 yıl önce 17 Nisan 1940 tarihinde kuruldu. 1954 yılında resmen kapatılana kadar birçok öğrenci ve eğitmen yetiştiren enstitülerin birisi de ilimizde Pazarören'de açılmıştır. Yüzyılın eğitim kurumlarından olan köy enstitülerinden bir tanesinin de kuruluş amacına en uygun yerlerden olan bölgemizde açılmasını sağlayanlara, orada çalışıp emek verenlere ne kadar teşekkür etsek azdır.Bilgiyle işi Cumhuriyet ruhuyla işleyerek üretim haline getiren, bu ilkeyi de tüm yurt sathına yayan enstitüler, köylerde eğitim hizmetine ulaşamayan yoksul çocuklar için aydınlanmanın yolu olmuş hem de onların meslek sahibi olmasını sağlamıştır.78. kuruluş yıldönümü nedeniyle faaliyette bulunduğu kısa sürede büyük işler başaran, etkisini günümüze kadar sürdürerek dünya eğitim tarihinde önemli bir yer edinen başta Pazarören Köy Enstitüsü olmak üzere Türkiye sathında kurulan 21 enstitünün kurulmasında katkısı olan, emek veren buralarda eğitim gören, aldıkları bilgileri her türlü güçlüğe göğüs gererek Anadolu'nun en ücra noktalarına taşıyanları saygıyla minnetle anıyoruz.Bu gün bile eğitimden kaynaklı kırsaldan kente göç sorunları yaşayan bölgemize 1940 yılında Türkiye'nin ender, seçkin eğitim kurumlarından birisinin kurulmasını sağlayan zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'a, enstitü müdürlerine ve özellikle dönemin Pazarören Bucak Müdürü Ethem Öker'e bölge insanı olarak teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Onları unutmayacağız.Kuruluş yıldönümünde Pazarören Köy Enstitü'sünden kalan ve her biri tarihsel anıt niteliğindeki Köy Enstitünün yıkılmaya ve çürümeye yüz tutan binalarına sahip çıkılmasını, her ne kadar "tescilli yapı" statüsü gereği yıkımı önlense bile sahipsiz bırakılan bu değerli, anlamlı yapıların yeniden canlandırılarak kullanılır hale getirilmesini yetkili kurumlardan bekliyoruz. Bu yöndeki her türlü çalışmanın takipçisi ve destekçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.78. kuruluş yıldönümünde başta Pazarören olmak üzere tüm Köy Enstitülerini ve hayatta kalan tüm Köy Enstitülüleri saygıyla selamlıyoruz.”