"PAZARTESİ’DEN İTİBAREN BAŞVURULAR ALINACAK"

Vali Kamçı, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğunu ve 17 Temmuz 2017 Pazartesi gününden itibaren başvuruların alınacağını bildirdi.

Komisyonunun çalışmasına ilişkin usul ve esasların 12.07.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de ilan edildiğini belirten Vali Kamçı, komisyonun inceleme konuları hakkında şunları kaydetti.

''Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğinin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon, konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel eğitim kurumları, vakıf yüksek öğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin itirazların incelenmesi işlemleri, inceleme konusu yapılacaktır.''

Başvuruların, 17.07.2017 tarihinden itibaren "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/" adresinde yer alan elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacağını aktaran Vali Kamçı, "İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrası başvuru formunu doldurup çıktısı imzaladıktan sonra valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına bu formu ve ekinde ibraz edilecek belgeleri teslim etmek suretiyle başvurularını tamamlayacaklardır. Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak olup başvurular valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına yapılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Vali Kamçı, şöyle devam etti:

"Başvurular bizzat veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler de bu kurumlar aracılığıyla başvuru yapacaklardır. Başvuruların tamamlanması ile komisyonca başvurular, usul ve esastan incelenerek karara bağlanacaktır. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun başvuruyu, başvurucu lehine karara bağlaması durumunda bu kararlar idarece 15 gün içerisinde yürürlüğe konulacaktır. Başvurunun reddine ilişkin kararlara ise KHK ile yapılan düzenleme uyarınca idari yargıda yargı yolu açılmıştır.'