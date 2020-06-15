Pençe-Kartal Operasyonu'nda 81 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, uçakların emniyetle üslerine döndüklerini bildirdi.



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."



Bakan Akar pilotları tebrik etti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak'ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar sınır ötesindeki 81 hedefi teröristlerin başlarına yıktı. Harekatın ardından dönüş yolundaki pilotlara telsizden seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pilotları tebrik ederek, “Pençe-Kartal Operasyonumuz sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı" dedi. Pilotlar da “Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız” ifadelerini kullandı.

