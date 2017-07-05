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Perinçek’ten Başbağlar Katliamı için anma mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Başbağlar Başbağlar katliamının yıldönümünde Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Kemaliye Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ve Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar'a ayrı ayrı anma mesajları yolladı.

Perinçek’ten Başbağlar Katliamı için anma mesajı
 Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde 33 vatandaşımızın şehit edildiği terör saldırısının yıldönümüne ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan'a, Kemaliye Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya ve Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar'a ayrı ayrı anma mesajları yolladı.
Kemaliye Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar'a gönderdiği mesaj.
“Şu an yanınızda olamıyorum, beni bağışlayınız. Ancak bilincim ve yüreğim sizlerledir.
Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır.
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız. Vatan savaşlarında yüzyıldır verdiğimiz şehitler bizlere örnek olmuştur. Gemürgâp Kayasını yaran Büyük Dedem Apçağalı Adıgüzel Ağa’dan öğrendim kayaları yarmayı. Her zorluğun üstesinden gelmede siz hemşehrilerimin yanındayım.” 
Erzincan Valisi Ali Arslantaş’a mesajı
“Başbağlar şehitlerimiz vatan topraklarında, gönüllerimizde ve yüreğimizde kök salmıştır.
Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Biz Kemaliyeliler vatanımız için canımızı vermeye her zaman hazırız. Vatan savaşlarında yüzyıllardır verdiğimiz şehitler bizlere örnek olmuştur. Herkes toprak için şehit olur, biz Kemaliyeliler kayalar uğruna şehit oluruz.
Vatanımızın bütünlüğü ve yurdumuzda huzur ve kardeşlik için devletçe ve milletçe verdiğimiz topyekûn mücadele kesin başarıya ulaşacaktır.
Milletimize, devletimize, Ordumuza ve polisimize güveniyoruz ve kararlıyız.”
(Kayseri Gündem)
 
 
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