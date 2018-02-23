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PINARBAŞI DEĞİL YOKLUKBAŞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Çetin Arık, yüzölçümü olarak Türkiye’nin 5. Büyük ilçesi olan Pınarbaşı’nın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme taşıdı. İlçeye stajyer bir kaymakamın vekaleten baktığını ifade eden Arık, “Ama AK Parti bunların hiçbirine ihtiyaç duymuyor onlara AK Parti ilçe başkanı yetiyor; kaymakam da o, doktor da o, müdür de o, öğretmen de o, imam da ilçe başkanı… “ dedi.

PINARBAŞI DEĞİL YOKLUKBAŞI

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin sorunlarını TBMM’de gündeme taşımaya devam ediyor. TBMM’de yerinden söz alan Arık, bu kez de Pınarbaşı ilçesinin sorunlarına dikkat çekti. Konuşmasının başında saldırıya uğrayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların şikayetlerinin ardı arkasının kesilmediğini ifade eden Arık, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:



“Bakın Türkiye’nin yüz ölçümü olarak 5. Büyük ilçesi olan, 150 mahallesi bulunan, Türkiye’nin doğusu ile batısını birbirine bağlayan Pınarbaşı ilçemizde aylardır kaymakam yok. Stajyer bir kaymakam vekaleten bu görevi yürütüyor. Sadece kaymakam değil öğretmenler de vekil. Öğretmenler atama bekleye dursun Pınarbaşı’da tam 67 öğretmen vekil… Atama bekleyen imam var mı bilmiyorum ama Pınarbaşı’nın yaklaşık 50 camisinde cenaze namazı kıldıracak imam da yok. İmam yok, Tapu Müdürü yok, tapu müdürlüğü personeli yok.  Sürekli büyük kazaların yaşandığı ilçemizin hastanesinde uzman doktor da yok… Ama AK Parti bunların hiçbirine ihtiyaç duymuyor. Onlara AK Parti ilçe başkanı yetiyor; kaymakam da o, doktor da o, müdür de o, öğretmen de o, imam da ilçe başkanı…”
Kurum Haberi

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